Giochi invernali 2026: «Nessuno ci porterà via le gare di bob»

CORTINA D'AMPEZZO - «Non è mai stato messo in dubbio, da nessuno, quanto c’è scritto nel dossier presentato per la candidatura italiana ai Giochi olimpici e paralimpici 2026 e accolto dal Comitato olimpico internazionale: le gare di bob, slittino e skeleton si faranno a Cortina», assicura Luigi Alverà, vicesindaco e assessore comunale allo sport, di ritorno dalla Germania, da Koenigssee, dove in sopralluogo sulla pista di bob, nella tappa tedesca della Coppa del mondo, assieme al collaboratore Sebastiano Dabalà: «Sulla scelta di fare la pista nuova a Cortina sono d’accordo tutti gli interessati: regioni, comuni, province autonome coinvolti nel progetto olimpico». Sulla trasferta a Koenigssee commenta: «E’ stata una visita interessante. La pista è stata rinnovata per i Mondiali 2011, proprio quelli che erano stati assegnati a Cortina, che poi rinunciò a quell’evento. Lo stile dell’impianto è essenziale, adatto per la Coppa del mondo, seppure condizionato dall’orografia del posto. Conferma lo standard al quale pensiamo noi, per la pista di Cortina: snello, efficace, di facile gestione, economicamente sostenibile». La delegazione ampezzana ha avuto un fruttuoso incontro con il direttore dell’impianto di Berchtesgaden – Koenigssee, una delle piste da bob della Germania: «Ci ha fornito i dati sul numero delle discese, sull’impianto di refrigerazione, su altri aspetti tecnici. Anche qui abbiamo trovato una grande disponibilità, così come era già accaduto lo scorso anno, in una analoga visita a Igls, presso Innsbruck, per comprendere il funzionamento della pista austriaca». A Koenigssee la delegazione di Cortina ha incontrato diversi atleti e tecnici che ben conoscono la storia e la gloria della pista di Ronco: fra loro il pilota Guenther Huber, oro olimpico a Nagano 1998 e oro mondiale proprio a Cortina 1999.

