Bando d'affitto per il rifugio: 30mila euro il canone annuo /Come candidarsi

CORTINA D'AMPEZZO - Le Regole d'Ampezzo concederanno in, non appena saranno conclusi i lavori didell'edificio, che sta sorgendo al posto del vecchio rifugio, demolito le scorse settimane, sulla sponda del piccolo bacino lacustre. La giunta regoliera ha approvato e pubblicato unper la ricerca deidell'attività di; le. Potrà fare domanda chiunque sia interessato, in possesso dei requisiti di legge, con la compilazione di un modulo allegato all'avviso, che si può consultare sul sito delle Regole www.regole.it/Ita/bandi oppure negli uffici dell'istituzione, nella Ciasa de ra Regoles.