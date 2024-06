Autista del bus accusato di molestie da una ragazzina di 13 anni: un video lo inchioda. La Procura chiede il processo, lui uno sconto di pena

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Già denunciato e sospeso dal servizio, ora la Procura di Belluno ha chiesto il rinvio a giudizio per l'autista di un bus di linea accusato di molestie e palpeggiamenti nei confronti di una ragazzina di 13 anni a Cortina d'Ampezzo, nel bellunese, lo scorso 22 novembre.

Secondo quanto riporta il Corriere delle Alpi, l'accusa avrebbe trovato prova dell'episodio in un video registrato dalle telecamere di bordo. D'altro canto pare che l'indagato abbia chiesto uno sconto di pena, ammettendo (almeno in parte) la propria colpevolezza.

La vicenda

Una volta giunta al capolinea di Fiames (sulla statale 51 di Alemagna), la 13enne si era attardata a scendere dal bus, per motivi non del tutto chiari. L'autista, un uomo di una quarantina d'anni, si sarebbe avvicinato a lei in quel momento, sfruttando il fatto che gli altri passeggeri erano già scesi dal mezzo. A quel punto, - riferisce l'Amico del Popolo - l'autista avrebbe allungato le mani sul fondoschiena della ragazzina, tentando anche di baciarla. La 13enne sarebbe però riuscita a sottrarsi alle grinfie dell'aggressore, evitando guai maggiori. Tornata a casa sconvolta, la giovane si sarebbe confidata con la madre dell'accaduto, facendo scattare denuncia e indagini.