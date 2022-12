CORTINA - A Cortina servono più agenti di polizia locale, per far fronte alle molteplici necessità attuali e soprattutto guardando agli impegni degli anni a venire, con i grandi eventi internazionali che faranno confluire in valle molti ospiti. «È nostro intento rinforzare il servizio, aumentare l’organico – conferma l’assessore comunale Stefano Ghezze – ora ci sono sei persone e dobbiamo trovare accordi con altri comuni, per richiamare altri operatori, quando c’è bisogno».

LE INCOMBENZE

Ghezze elenca quindi le competenze della polizia locale: «Il cittadino si limita a considerare il vigile urbano quando prende una multa o quando vede le divise in strada. In realtà, oltre alla viabilità, ci sono i controlli dell’attività edilizia. C’è l’ordine pubblico durante eventi e manifestazioni: pensiamo a questo inverno a Cortina, fra feste e importanti gare sportive, con otto appuntamenti di Coppa del mondo. C’è l’importante funzione di polizia ambientale. Deve essere seguito il commercio, in ogni settore, fisso e ambulante, così come vanno controllati i locali, in cui si esercita somministrazione di cibi e bevande. Ci sono i controlli delle residenze effettive, per verificare l’oggettiva consistenza della popolazione. C’è la polizia rurale e veterinaria». L’amministrazione dovrà presto trovare una nuova sede per la polizia locale, quando inizieranno i lavori di rinnovo della vecchia stazione ferroviaria: «È un tema in esame – conferma Ghezze – e fra le varie opzioni stiamo pensando di portare il comando nel vecchio fienile, di proprietà comunale, proprio sotto il municipio, a lato di via Olimpia. È uno stabile di pregio, che sarà oggetto di un restauro conservativo, in accordo con la Sovrintendenza. Una parte sarà utilizzata per il Coc, il centro operativo comunale, da attivare nei casi di emergenza; un’altra parte potrebbe accogliere la polizia locale. Il recupero di quel fabbricato sarà un bel segnale di cura, decoro, ordine, pulizia, nel rispetto delle strutture storiche del paese». In quanto all’operato della polizia locale, l’assessore si dice del tutto soddisfatto e orgoglioso: «Il responsabile Dino De Betto e i suoi collaboratori hanno fatto un ottimo lavoro anche durante il recente Fashion weekend, con la chiusura serale di via Battisti e la deviazione del traffico su altre strade comunali. Da parte degli agenti c’è stato un certo rigore, per quanto ponderato, misurato».

LO STOP

In tema di viabilità il sindaco Gianluca Lorenzi ha ordinato la sospensione temporanea del mercato nel piazzale della stazione, per tre giorni, il 27 e 30 dicembre e il 3 gennaio 2023: «Negli anni abbiamo verificato che si creano code lunghissime di veicoli – spiega Dino De Betto – che possono ripetersi, con le previsioni di un forte afflusso di ospiti, con il pienone, per Natale e Capodanno, quando Cortina passa da 5mila a 40mila persone. Questo si somma al fatto che lì c’è un’unica strada, che ci sono frequenti attraversamenti dei pedoni, oltre alle soste irregolari dei veicoli. È una decisione che tiene conto di esigenze di sicurezza e ordine pubblico». Intanto il Comune pensa di spostare il mercato, che non potrà restare in stazione, quando inizieranno i lavori: «C’è questa esigenza – conferma l’assessore Ghezze – e stiamo valutando soluzioni diverse, guardando il territorio. Potrebbe finire in Largo delle Poste. Valutiamo pure il piazzale dello stadio Olimpico, così come Fiames, oppure lo stesso centro del paese». «Il mercato deve stare lontano dalle linee di traffico – aggiunge De Betto – quindi dalla circonvallazione. Ideale sarebbe un parcheggio accanto. Bisogna rispettare le norme sul passaggio dei mezzi di sicurezza, così come l’offerta di servizi accessori».