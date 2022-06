CORTINA - Il mantenimento dell’assessorato comunale alla cultura e identità ladine è una richiesta esplicita, che è stata formulata ai quattro candidati al ruolo di sindaco di Cortina, intervenuti alla recente assemblea dei soci dell’Union de i Ladis d’Anpezo. Questa figura fu istituita vent’anni fa dall’allora sindaco Giacomo Giacobbi e il primo assessore ladino fu Bruno Dimai “Fileno”, che in seguito fu tra i promotori del referendum per la riunificazione di Ampezzo, Colle e Fodom con le altre valli ladine delle Dolomiti, amministrate da Bolzano e Trento. L’amministrazione successiva incaricò Paola Valle “de Morìs”, sino al 2009; quindi ci fu Adriano Verocai “Daloio”, sino al 2016; dal 2017 ad ora l’incarico è stato affidato a Giulia Girardi “de Josuè”. Ora si guarda ai prossimi cinque anni.

FAVOREVOLI

Tutti e quattro i candidati alla carica di primo cittadino sono ampezzani, come evidenzia il soprannome di famiglia regoliera, e concordano sulla necessità di mantenere questa figura, anche negli anni a venire. Gianpietro Ghedina “Crepo” – Sistema Cortina «Ero in amministrazione, con il sindaco Giacobbi, nel 2002, quando istituimmo la figura dell’assessore ladino e incaricammo Bruno Dimai “Fileno”. Inevitabilmente ho inserito questo punto nel mio programma elettorale. Nella mia amministrazione Giulia Girardi ha fatto un buon lavoro, è stata un riferimento per noi della giunta e per i Ladini. Abbiamo collaborato con l’Unione ladina d’Ampezzo e con le altre vali ladine. In tante iniziative. Siamo l’amministrazione che sostiene maggiormente l’istituto culturale ladino Cesa de Jan a Colle Santa Lucia. È un percorso che continuerà». Gianluca Lorenzi “Chenopo” – Vivere Cortina «L’assessorato ladino è uno strumento fondamentale per l’amministrazione comunale di Cortina d’Ampezzo: è un tema che ci è stato sottolineato più volte, nelle riunioni che abbiamo avuto in questo periodo, con le associazioni culturali che operano in questo settore, in paese, dall’Ulda alla compagnia degli Schuetzen. Non abbiamo ancora definito la persona che potrà rivestire quell’incarico, all’interno della nostra lista, ma di certo indicheremo chi possa essere operativo in tal senso, se saremo eletti. Ma sono certo che i Ladini troveranno tutta la nostra amministrazione disponibile ad ascoltarli, non soltanto un assessore».

ATTENZIONE ALLA CULTURA

Roberto Pompanin “Bartoldo” – Cortina nostra «Alla recente assemblea dei soci Ulda sono intervenuto e ho detto che ritengo sia certamente da confermare la figura dell’assessore ladino, ma che si debba anche creare uno spazio, nel quale condividere le istanze della comunità di valle, di tutti i cittadini. Bisogna avere una grande attenzione per la cultura locale, per la storia, la parlata di Ampezzo; un tempo non ci era consentito, oggi possiamo farlo. Bisogna intraprendere un’azione concreta per incentivare, incrementare, per spiegare e condividere la nostra cultura ladina». Roberta de Zanna “Bianco” – Cortina bene comune «Noi siamo favorevoli a mantenere questa figura dell’assessore ladino, nell’amministrazione comunale, e a dare spazio alla cultura ladina. Non deve essere fatta soltanto di usi, costumi, tradizioni, storia, folclore: l’attaccamento alle nostre radici dovrebbe ispirare ogni scelta dell’amministrazione. Non si parla soltanto di lingua, di tradizione, ma dovrebbe essere tutto uno stile di vita, indirizzato dall’amore per il territorio. Non si può difendere la cultura originaria di questi luoghi, se non si difende la nostra terra. Tutta la comunità ne guadagnerebbe. Diciamo no alla discriminazione e sì all’integrazione. Di tutti coloro che vivono in Ampezzo».