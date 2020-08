Tre imprenditori erano riusciti a rifare il trucco e non solo: nella rete centro estetico

CORTINA D'AMPEZZO- Tre imprenditori erano riusciti a rifare il trucco non solo alle proprie clienti, ma anche ai loro negozi. In questo modo sono riusciti a nascondere al fisco 4,5 milioni di euro, evitando di pagare 915mila euro di Iva. Questo perchè grazie allo status di circoli no profit, i titolari ottenevano - indebitamente, visto che i fini, in realtà, erano meramente commerciali - agevolazioni fiscali che consentivano di tenere le tariffe più basse, facendo dunque una concorrenza sleale agli altri saloni.

Un giochetto scoperto dalla Guardia di Finanza di Padova che ha trascinato nella rete anche un centro estetico di Cortina.

Tutto avveniva sotto l'ombrello fiscale di otto circoli e sette società, per una media annuale di 4.500 soci, sei evasori totali, e ricavi non dichiarati al Fisco per 4,5 milioni di euro, nonché il mancato versamento dell'Iva per 915mila euro: tre imprenditori sono stati denunciati per occultamento di scritture e documenti contabili.

VOLTI NOTI

Si tratta di volti già noti alle Fiamme Gialle: Devis Fiocco, 49enne di Este, la moglie Giovanna Cremonese, 51enne di Stanghella, e il socio, Giuseppe Pino Baretta, 58enne di Bagnoli di Sopra. Nonostante l'elevato tenore di vita, non risultavano intestatari di beni mobili o immobili. Tutti e tre erano già noti per irregolarità simili. Uno di questi sulla sua pagina social si lamentava della pressione fiscale. L'Agenzia delle Entrate, confermando i rilievi formulati dalla Guardia di Finanza, ha già provveduto ad emanare i relativi avvisi di accertamento, rendendo così esecutiva la pretesa erariale.

COME FUNZIONAVA

I saloni di bellezza, in particolare specializzati nell'abbronzatura, praticavano prezzi concorenziali. I centri - oggi per la maggior parte già chiusi - operavano principalmente a Conselve, Abano Terme, Monselice, Este, Piove di Sacco, arrivando fino a Cortina.

I centri, entro cui si poteva accedere - in teoria - solo dopo essersi tesserati, pubblicizzavano la propria attività utilizzando un marchio comune: un unico sito internet, dei listini prezzi caratterizzati dalla stessa grafica, l'indicazione di prezzi coincidenti e tipologie di trattamento offerti al pubblico, lasciavano intendere agli avventori che si trattava di un'unica catena commerciale. In particolare la Sun Lovers, con sedi a in mezza provincia, ma c'erano anche i centri Eclissi di Piove di Sacco, o Anima e Corpo di Albignasego o Beauty sun di Monselice, a volte anche omonimi di saloni che nulla c'entravano con Fiocco, Cremonese e Baretta.

L'operazione è stata denominata la Grande bellezza. Le sedi delle società si alternavano o si sovrapponevano a quelle delle ditte, così come i dipendenti spesso ricoprivano il ruolo di presidente o socio-lavoratore nell'ambito delle associazioni.



Ultimo aggiornamento: 16 Agosto, 18:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA