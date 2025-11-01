CORTINA - Confermata la misura cautelare a carico dei fratelli romani Leopoldo e Alvise Cobianchi, rispettivamente 38 anni e 36 anni, il primo in carcere, il secondo agli arresti domiciliari con l’accusa di aver imposto con metodi mafiosi la loro presenza a Cortina d’Ampezzo: dallo spaccio di sostanze stupefacenti al monopolio nell’organizzazione delle feste nei locali notturni, progettando (invano) di ottenere la gestione di appalti connessi alle Olimpiadi invernali 2026.

Il Tribunale del riesame di Venezia ha respinto, ieri sera, i ricorsi presentati dai loro difensori, gli avvocati Federico Puggioni e Luigi Annunziata: resta dunque in vigore l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Venezia, Alberto Scaramuzza, su richiesta dei pm Federica Baccaglini e Stefano Ancilotto, eseguita dai carabinieri all’inizio di ottobre nell’ambito dell’operazione denominata Reset.



LE DIFESE

Ieri mattina i due legali hanno discusso a lungo di fronte ai giudici del Riesame, dopo aver depositato articolate memorie difensive, per chiedere la revoca dell’ordinanza cautelare o, in subordine, l’attenuazione delle misure. L’avvocato Puggioni non è entrato nel merito degli indizi raccolti dalla Procura, focalizzando il suo intervento sulla mancanza di esigenze cautelari: il comportamento di Leopoldo Cobianchi, già sottoposto in precedenza ai domiciliari, i altra indagine, era stato esemplare e, anche dopo la scadenza di quella misura, il trentottenne non ha fatto nulla che possa far ritenere sussistente una sua pericolosità sociale, ha sostenuto il legale. Per la revoca dei domiciliari al suo assistito si è battuto l’avvocato Annunziata. Le motivazioni della decisione saranno rese note nelle prossime settimane dal collegio presieduto dal dottor Zollo.

I due fratelli Cobianchi, definiti dagli inquirenti come «militanti nella frangia degli “Irriducibili” degli ultras della Lazio» con rapporti con esponenti della criminalità romana (tra cui il capo ultras Fabrizio Piscitelli, meglio noto come “Diabolik”, ucciso in un agguato nell’agosto del 2019) sono finiti sotto accusa nell’ambito di un’inchiesta iniziata per la presunta gestione di un giro di spaccio a Cortina e proseguita con la contestazione di una serie di estorsioni ai danni di gestori di ristoranti e locali notturni. Secondo i carabinieri, i due fratelli romani volevano assumere il controllo diretto e indiretto di alcuni luoghi della movida imponendo l’organizzazione di eventi, l’ingaggio di pr, dj e buttafuori, attraverso una società di schermatura. Il tutto anche con l’obiettivo di favorire e monitorare lo spaccio all’interno dei locali.



DROGA ED ESTORSIONI

L’accusa principale formulata a carico di è di Leopoldo e Alvise Cobianchi è di estorsione, con l’aggravante dei metodi mafiosi, in relazione a sei diversi episodi avvenuti tra il 2020 e il febbraio del 2024. Sotto accusa minacce, intimidazioni (anche con una pistola) e violenza fisica per dare una lezione a spacciatori “non autorizzati” e riscuotere crediti di droga (un debitore fu chiuso nel bagagliaio dell’auto per riscuotere 100 euro), nonché per costringere i titolari di alcuni locali pubblici ad affidare loro l’organizzazione e la gestione di serate e per impedire di rivolgersi ai servizi offerti da altri.

La difesa si prepara a dimostrare che è non stato utilizzato alcun metodo mafioso, ma soprattutto che non si può parlare di estorsione. A tal proposito l’avvocato Puggioni ha fatto riferimento ad un episodio specifico: «Al titolare di un ristorante sono stati versati 36mila euro, di cui 20mila in contanti, per aver messo a disposizione il locale per una festa di Capodanno: si può parlare di estorsione?»

Nel frattempo l’indagine prosegue: i carabinieri stanno lavorando alla ricerca di ulteriori riscontri a quanto già emerso, ma anche alla raccolta di testimonianze su possibili nuovi episodi.



