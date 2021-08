Le corde si incastrano durante la discesa: alpinisti bloccati in parete a 60 metri dal suolo

CORTINA D'AMPEZZO - Ieri sera, mercoledì 11 agosto, attorno alle 21.20 è scattato l'allarme per una coppia di alpinisti francesi, lei 30 lui 27 anni, in difficoltà al rientro dalla Grande delle Cinque Torri. I due, dopo aver salito la Via Miriam, stavano scendendo in doppia, quando, a circa 60 metri dal suolo, le corde erano rimaste incastrate e loro bloccati in parete. Una squadra del Soccorso alpino di Cortina e dei Carabinieri si è calata dall'alto, ha raggiunto il nodo e ha liberato le corde. I rocciatori hanno quindi potuto ultimare la discesa.