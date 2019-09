Vede un alpinista precipitare tra le rocce e dà l'allarme: salvato un 36enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina verso le 10, una persona che stava percorrendo il sentiero sotto l'Antelao ha contattato il 118, poiché aveva assistito a un incidente alpinistico. Uno, che con un compagno stava risalendo slegato lo zoccolo che porta all'attacco della via Alverà, aveva infatti perso l'equilibrio ruzzolando tra le rocce e sul ghiaione sottostante per una trentina di metri.Sul posto il personale che stava facendo assistenza alla Delicius Trail, compresa una squadra del Sagf, e l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato équipe medica e tecnico di elisoccorso. Prestate le prime cure urgenti all'uomo, che aveva riportato un grave politrauma, i soccorritori lo hanno caricato in barella, recuperato con un verricello di 40 metri e trasportato all'ospedale di Treviso. Gli agenti del Sagf hanno invece aiutato l'amico a calarsi alla base, tornando con lui a valle.