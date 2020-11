Alpinista 24enne ampezzano vola in parete: è in gravi condizioni

CORTINA D'AMPEZZO - Sono molto gravi le condizioni del giovane alpinista precipitato questa mattina in un canale durante la scalata di Cima Ra Zesta, tra i Tondi di Faloria e Forcella Marcuoira.

Gregor Gombac, 24 anni, di Cortina d'Ampezzo, stava salendo, primo di cordata, con ramponi e piccozza assieme un amico lungo la parete del versante nord, una prima parte di salti di roccia e poi neve, quando è volato, una trentina di metri più in alto rispetto al compagno. E' ricoverato al Ca' Foncello di Treviso.

Ieri mattina, poco dopo le 9, in compagnia di un amico, Gombac stava cercando di salire lungo un canale innevato, verso Ra Zesta, una cima a 2.768 metri, nel gruppo del Sorapis. Era primo di cordata, attrezzato con ramponi e piccozza, ed aveva attaccato la parete del versante nord, una prima parte di salti di roccia e poi neve, quando è volato, una trentina di metri più in alto rispetto al compagno, che ha poi raccontato la dinamica ai soccorritori. La sua caduta ha strappato tutte le protezioni, compresa la sosta dove si trovava l'amico, ed entrambi sono ruzzolati per diverse decine di metri. L'altro ragazzo, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze nella caduta, è riuscito a dare l'allarme al 118 e dalla base di Pieve di Cadore è subito decollato l'elicottero del Suem.



Gregor Gombac ha 24 anni ed è noto, non soltanto in paese, per la sua attività sportiva, nell'ambito dello sci club Cortina. Dopo aver praticato per alcuni anni la disciplina del biathlon, sugli sci da fondo, guidato dal padre Igor, ora è allenatore dei ragazzini del sodalizio che si dedicano a questo sport, e affianca proprio il papà. È una sportiva anche la sorella Neja, per anni fra le atlete di punta del pattinaggio artistico della Sportivi ghiaccio Cortina.

