Pazienti ricoverati, maglia nera per Belluno: ai 5 ospedali Covid già attivi si aggiunge Auronzo

Maglia nera per Belluno riguardo al numero di pazienti Covid ricoverati in area non critica. Sono 84. È il dato (in proporzione) peggiore del Veneto a cui si avvicina, parzialmente, solo quello registrato in provincia di Treviso.

Per comprendere la gravità della situazione bisogna rifarsi al Piano emergenza autunno creato dalla Regione con l'obiettivo di stabilire una strategia precisa nella gestione dell'emergenza. Cinque fasce di rischio, ossia 5 colori, legati al tasso di riempimento dei posti letto disponibili. In ordine crescente sono verde, blu, giallo, arancione e rosso. La provincia di Belluno è in fascia arancione per i ricoveri in area non critica (84), gialla per quelli in terapia intensiva (7). L'azienda sanitaria bellunese è già in una situazione di sofferenza. Per evitare il collasso sta aprendo aree covid in tutte le strutture che glielo permettono per distribuire i pazienti positivi e alleggerire il carico di lavoro. Attualmente sono 5 tra Belluno, Feltre, Agordo e Alano. Diventeranno sei con Auronzo.



ZONA DI ALLARME

Ma il trend dei nuovi positivi è in costante aumento. Sono sufficienti 30 ulteriori ricoveri in area non critica per far precipitare Belluno in fascia rossa. È un numero che sembra alto ma che deve essere inquadrato in un contesto preciso che tenga conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica nell'ultimo mese con focus sul numero dei ricoveri. In quale momento i numeri sono diventati allarmanti? Come si è arrivati a 84 ricoveri in area non critica? Forse qualcuno rimarrà stupito ma il primo ottobre i pazienti covid erano 5. Tutti al San Martino. Un mese dopo, il primo novembre, hanno sfondato quota 90. È stato un incremento che mostra, per questa ragione, una certa costanza. All'inizio c'è stato un aumento di piccole unità. Si passa, ad esempio, dai cinque ricoveri del primo novembre ai sei del 2, agli undici del 3. E così avanti. Poi c'è un salto improvviso (quasi sempre +10) legato probabilmente alla nascita di un nuovo focolaio.

GLI INCREMENTI

I ricoveri, in specifici giorni del mese, sono saltati da 14 a 23, da 57 a 69, da 74 a 83. Quei 30 posti letto che farebbero collassare la sanità bellunese non sono quindi uno spettro troppo lontano. Rappresentano, piuttosto, un futuro probabile nel caso in cui non si riesca a invertire la tendenza. I pazienti covid negli ospedali bellunesi (dato aggiornato alle 17 di ieri) sono 91: ben 48 al San Martino (42 in area non critica e 6 in Terapia Intensiva), 21 al Santa Maria del Prato (20 e 1), 10 nell'ospedale di comunità di Feltre, 3 in quello di Alano e 9 in quello di Agordo.

LE RASSICURAZIONI

«L'azienda sanitaria sta facendo tutto il possibile. L'impegno in questa fase è massimo. Questi sono dati in evoluzione ha spiegato ieri mattina il dirigente sanitario Adriano Rasi Caldogno ma il trend dei ricoveri è di sostanziale crescita. Sulla base degli indicatori forniti dalla Regione scatta la rimodulazione o sospensione dei servizi. Attualmente è sospesa l'attività ortopedica di Agordo per consentire l'attivazione dell'ospedale di comunità. Nei giorni scorsi ce ne sono state altre, sia per la necessità di recuperare posti letto e personale, sia per alcuni casi di positività tra gli operatori sanitari e personale medico».

ALZATA LA GUARDIA

È in corso, però, un potenziamento di tutti gli ospedali. A Belluno è stata attivata un'ulteriore area di degenza per pazienti Covid al terzo piano del blocco medico del San Martino che porta a 58 il totale dei posti letto in area non critica- sub intensiva. A Feltre ne sono stati aggiunti 3, ora sono 27. Ce ne saranno altri 21 all'ospedale di Comunità di Auronzo. Oltre ai 15 al Padiglione Gaggia a Feltre, ai 5 all'ospedale di Comunità di Alano e ai 10 in quello di Agordo. L'attenzione è rivolta proprio a questi posti letto. Ancora 30 e bisognerà intervenire ancora.



Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA