Coronavirus Veneto, ancora contagi: +155. Otto nuove vittime nella notte. In isolamento 13489 cittadini Mappa

Covid-19, contagio e vittime oggi 17 aprile in Veneto

Ancora contagi: +155. Otto nuove vittime nella notte. In isolamento 13489 cittadini. In Veneto sono 15.374 i pazienti con tampone positivo (dato cumulativo), ovvero +155 rispetto al bollettino di ieri sera alle 17, i deceduti in ospedale ed extra ospedale hanno raggiunto i 1-026, 3.730 invece i negativizzati virologici.

Le vittime di oggi

I decessi di oggi sono stati registrati: 2 nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma, 1 all'Ospedale di Oderzo, 3 all'Ospedale di Dolo, 2 Ospedale di Vicenza.

CLUSTER DEL VENETO aggiornamento 16 aprile ore 17

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2243 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 1075 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 9 contagiati attualmente positivi, 75 negativizzati virologici

Treviso 1577 contagiati attualmente positivi, 469 negativizzati virologici

Venezia 1124 contagiati attualmente positivi, 819 negativizzati virologici

Verona 3017 contagiati attualmente positivi, 509 negativizzati virologici

Vicenza 1526 contagiati attualmente positivi, 532 negativizzati virologici

Belluno 655 contagiati attualmente positivi, 113 negativizzati virologici

Rovigo 213 contagiati attualmente positivi, 67 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 186 contagiati attualmente positivi, 71 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 70 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

OSPEDALI - IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO 17 APRILE ORE 8



