Coronavirus Veneto, 29 vittime, altri 467 contagiati, ma 50 dimessi: il cluster di Verona eguaglia Padova

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino del 31 Marzo 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it. Sono state registrate in tutto 29 vittime: 12 nella notte e 17 dalle 8 alle 17, sono 9374 le persone contagiate (+467 rispetto al bollettino delle 17 di ieri) e sono ​19945 i cittadini isolati in casa. Da segnalare che il cluster di Verona eguaglia in pratica Padova (2221 casi contro 2227) e lo supera per casi positivi: 2037 a 2026 (al netto dei negativizzati). In terapia intensiva ci sono in totale 352 pazienti, cento solo nel Veronese.

Lo studio: coronavirus contagioso fino a 8 giorni dopo la scomparsa dei sintomi

La metà dei pazienti trattati con sintomi lievi di coronavirus presenta ancora il virus nell'organismo (e quindi è potenzialmente contagioso) fino a 8 giorni dalla scomparsa dei sintomi. Pubblicato sull'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, lo studio è stato condotto da esperti del Treatment Center of PLA General Hospital a Pechino insieme a colleghi della Yale School of Medicine... (LEGGI TUTTO)

Coronavirus Veneto: contagi e vittime oggi 31 marzo

Sono arrivati stamane a 8.359 i casi di positività al Coronavirus in Veneto, 467 in più di ieri sera. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto. I nuovi decessi sono stati 29, portando a 465 il numero totale. I pazienti in terapia intensiva sono 352 (-2), i dimessi 873, i pazienti in area non critica 1732 (+66). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.945. La provincia che registra il maggior numero di nuovi positivi è Verona (+49 nella notte e 109 oggi) I decessi di oggi

Le vittime del Covid-19 si sono registrate: 4 nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma, 1 a S. Bonifacio, 3 a Villafranca, 1 nell'Ospedale di Conegliano, 3 nell'Ospedale di Dolo, 1 nell'Ospedale di Chioggia, 1 nella Casa di Cura Villa Maria OdC - Padova, 1 nell'Ospedale di Santorso, 2 nell'Ospedale di Vicenza, 1 a Belluno, 1 a Treviso, 1 a Vittorio Veneto e 1 a Padova.

CLUSTER DEL VENETO del 31 marzo (rilevazione delle ore 17 confrontata con i dati delle 8 del 30 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2026 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +54, 122 negativizzati virologici

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 23 contagiati attualmente positivi, 59 negativizzati virologici

Treviso 1306 contagiati attualmente positivi +52, 115 negativizzati virologici

Venezia 1038 contagiati attualmente positivi +37, 83 negativizzati virologici

Verona 2037 contagiati attualmente positivi +49, 40 negativizzati virologici

Vicenza 1145 contagiati attualmente positivi +54, 60 negativizzati virologici

Belluno 409 contagiati attualmente positivi +3, 20 negativizzati virologici

Rovigo 123 contagiati attualmente positivi -1 , 16 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 186 contagiati attualmente positivi +20, 16 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 86 contagiati attualmente positivi -23, 0 negativizzati virologici

I RICOVERATI IN OSPEDALE di oggi 30 marzo

In area non critica sono 1732. In terapia intensiva sono 352

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 114 in area non critica, 32 in terapia intensiva

Azienda Ospedale Università di Padova-Ospedale s. Antonio 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 126 in area non critica, 25 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Camposampiero 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Villa Maria ODC - Padova 7 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 44 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Comunità Belluno 9 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Agordo 12 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 119 in area non critica, 26 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 18 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 10 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 139 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 29 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 37 pazienti, 8 in terapia intensiva

Ospedale San Camillo di Treviso 46 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 49 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 12 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 54 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 1 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 92 in area non critica, 16 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Villa Salus 27 area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Rizzola 14 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 26 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 5 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 76 in area non critica, 26 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 83 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 27 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 23 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 19 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Lonigo 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 68 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 16 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 118 in area non critica, 19 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 84 in area non critica, 24 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 39 in area non critica, 32 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 83 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 48 in area non critica, 10 in terapia intensiva

IRCCS - IOV 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Marzana 27 in area non critica, 0 in terapia intensiva

