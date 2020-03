Coronavirus Veneto, i casi di contagio sono arrivati a 2.473, 227 in più rispetto a ieri. Due nuove vittime a Treviso MAPPA

Coronavirus in Veneto oggi, 16 marzo 2020 , i casi di contagio sono arrivati a 2.473, 227 in più rispetto a ieri. Due nuove vittime registrate a Treviso: la conta dei morti ha raggiunto le 70 persone.

La provincia con maggiori positività è quella di Padova - escluso il cluster di Vo' Euganeo - con 633 (+41), seguita da Treviso (452, +27), Verona (425, +61), Venezia (356, +28), Vicenza (287, +34), Belluno (101, +19). ​

GUARDA LA MAPPA

IL GRAFICO (elabotazione Università di Padova)



Coronavirus Veneto, contagio e vittime oggi

Sale ancora il numero delle persone gìcontagiate dal Covid-19 in Veneto: 2.473 pazienti sono risultati positivi al tampone, 227 in più rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio, secondo l'ultimo bollettino della Regione. I decessi sono in tutto 70, due in più rispetto a ieri pomeriggio (va ricordato il decesso del paziente a Feltre ieri sera avvenuto dopo il rilascio dell'ultimo bollettino e quello del paziente di Montebelluna registrato sempre ieri). I ricoverati sono 498 (+11) mentre quelli in terapia intensiva sono 156 (+20); 130 i pazienti dimessi. Coronavirus Montebelluna. Il contagio miete un'altra vittima addio all'ex leghista Flavio Baratto

Primo caso positivo alla caserma Ederle: è un dipendente italiano Sono ancora invariati, per il quarto giorno consecutivo, i casi positivi al Coronavirus nel focolaio di Vo' Euganeo, fermi a 82 da venerdì scorso. Lo rileva la Regione Veneto. Anche in provincia di Rovigo, alle 8 di stamani, non è stato registrato alcun nuovo caso di positivi al Covid-19. Coronavirus, le tre vittime del Bellunese. Per loro funerali blindati

​Covid-19, contagio e vittime in Veneto IERI. Raggiunta quota 68

Ci sono sono state 3 nuove vittime a Dolo, Asiago, Belluno (1), Feltre (70), Verona e Schiavonia (2), Montebelluna, che portano a 68 il totale dei decessi. I dimessi ieri sono stati 123 Sono saliti a 2246 i casi positivi al Coronavirus in Veneto, con una crescita di 252 contagi rispetto alla rilevazione di ieri sera (14 marzo). I deceduti hanno raggiunto quota 68, 8 in più dei 60 del 14 marzo. I pazienti in terapia intensiva erano 136, quelli in area non critica 487. Il maggior numero di nuovi casi riguarda Verona (+83), seguita da Padova (+54) Venezia (32), Treviso (33), Vicenza (33), Belluno (4), Rovigo (0), 32 pazienti appartengono ad aree fuori Veneto e per 61 è in corso l'assegnazione dell'area provinciale di competenza. Per il quarto giorno consecutivo, ieri 15 marzo non vi sono stati nuovi casi positivi a Vo' Euganeo (LEGGI).

I CLUSTER DEL VENETO di 16 marzo (dati rapportati al 15 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 633 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +41

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 82 contagiati 0 (nessun nuovo caso positivo)

Treviso 452 contagiati +27

Venezia 356 contagiati +28

Verona 425 contagiati +61

Vicenza 287 contagiati +34

Belluno 101 contagiati +19

Rovigo 27 contagiati +0 (nessun nuovo caso positivo)

Domicilio fuori Veneto 33 contagiati +1 (nessun nuovo caso positivo)

Assegnazione in corso per 77 contagiati +16

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 498, In terapia intensiva sono 156

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 51 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 16 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 48 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 14 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 9 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 64 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 1 in area non critica 0 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 5 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 7 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 0 pazienti, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 34 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 10 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 8 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 10 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 21 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 7 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 0 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 19 in area non critica, 17 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 12 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 14 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 10 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 45 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 0 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 49 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 11 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Coronavirus, cosa succede in Friuli Venezia Giulia

Crescono ancora i contagi in Friuli Venezia Giulia: oggi, 16 marzo 2020, risultano esserci 384 positivi, cresce anche il numero delle vittime: sono stati registrati altri tre decessi.

NUOVO MODULO PER MUOVERSI Coronavirus, nuovo modulo di autocertificazione spostamenti Scarica pdf La versione digitale da compilare e tenere sempre sullo smartphone



Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

LA RICERCA

Coronavirus, il virologo Pregliasco: «La battaglia non finirà il 3 aprile, ma un rallentamento forse c'è»

Coronavirus, Garattini: «Prossima settimana aspettiamo il picco con 30-40mila casi»

Coronavirus, come non confonderlo con influenza: la differenza nei sintomi

Coronavirus, quando sarà il picco? «I cinesi hanno azzeccato i calcoli, qui serve una previsione europea»

Coronavirus. Super test in arrivo per sapere se si è stati contagiati: in un'ora i risultati

Coronavirus cura. Nuovo farmaco Usa anti-virus, Padova fra i 3 ospedali per la

Ultimo aggiornamento: 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA