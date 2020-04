CORTINA - «Lo sport può riprendere, dopo due mesi di fermo per la pandemia Covid-19», dice il governo nazionale. «Forse, ma vediamo come e quando», rispondono società e federazioni sportive, che devono confrontarsi con difficoltà soverchianti per organizzare eventi o campionati. Il recente decreto del presidente del Consiglio dei ministri stabilisce date e condizioni che non concordano con le disposizioni della Regione Veneto. Se gli allenamenti individuali possono scattare dal 4 maggio, per le squadre l'attesa si prolunga al 18. Le diverse discipline devono superare problematiche connesse alla sicurezza degli impianti: stadi, palazzetti, piscine, piste.



UN PROBLEMA IN PIÙ

In questa realtà convulsa, per l'hockey su ghiaccio della massima serie c'è un problema in più da superare: la chiusura delle frontiere, che potrebbe bloccare, o quantomeno modificare lo svolgimento della Alps hockey league, il torneo con squadre di Italia (unica bellunese la Sportivi Ghiaccio Cortina sponsorizzata Hafro), Austria e Slovenia, che si gioca da quattro anni. L'ultimo campionato si è chiuso anticipatamente, per il divampare della pandemia, lo scorso 4 marzo, alla fine della stagione regolare, saltando i playoff, senza assegnare il titolo 2020. Allora l'hockey anticipò decisioni che in seguito furono prese anche da altri sport. Per la prossima stagione è stato fissato inizialmente l'avvio sabato 12 settembre, ma nel contempo si stanno valutando altri possibili scenari.



«NON SI TORNA INDIETRO»

«Quello che è certo è che non si torna indietro: la gestione del torneo resterà comunque in capo alla Ahl. Le tre federazioni sono molto unite, nel cercare un progetto comune», assicura Tommaso Teofoli, consigliere per l'hockey nella Federazione italiana sport ghiaccio e membro della dirigenza dell'Ahl. «Tutte le 18 squadre della passata stagione si sono già iscritte nel mese di febbraio - precisa Teofoli - e il 10 maggio c'è l'ultimo termine per la conferma, per formalizzare l'adesione al prossimo campionato. Le tre federazioni nazionali, che sono proprietarie della Alps, hanno deciso che comunque non si fermerà. Ci sono varie ipotesi, che dovranno trovare conferma prima di settembre. Abbiamo dato mandato alla società che gestisce la Ahl di fare delle simulazioni, di tratteggiare i vari scenari, vedere diverse formule, in base allo sviluppo dell'emergenza. C'è la possibilità che i confini nazionali non aprano, per quella data. Oppure che si alzino le barriere solamente fra alcuni dei tre stati coinvolti. In quel caso si potrebbe pensare a una prima fase della stagione da giocare nelle singole nazioni, per passare al confronto transfrontaliero in un secondo momento. Non possiamo deciderlo ora; possiamo però prepararci per affrontare ogni situazione. Dobbiamo farlo».



NO ALLA SOSPENSIONE

Teofoli esclude pertanto l'ipotesi di una sospensione della Ahl, con il conseguente ritorno a campionati nazionali, organizzati dalle singole federazioni: «Noi intendiamo mantenere la Alps viva e vegeta. Le singole federazioni di Austria, Slovenia e Italia non organizzeranno nulla».