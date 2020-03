Dopo i campionati stop anche agli allenamenti di calcio, basket e volley

Lo stop quasi totale dello sport dilettantistico in Veneto - dovuto all'emergenza coronavirus - si sta portando dietro anche una conseguenza più grave e preoccupante: il blocco dell'attività di molte società. Significa che vengono sospesi anche gli allenamenti, di ogni categoria. In provincia di Belluno è molto significativo che abbiano deciso il blocco totale le società numero 1 del calcio, del volley e della pallacanestro: nell'ordine, Union Feltre, Pallavolo Belluno e Nuovo Basket Feltre. "A seguito delle problematiche connesse al contenimento del contagio del coronavirus - è scritto nel comunicato diffuso sul proprio profilo Facebook dall'Union Feltre - la Lega nazionale dilettanti ha comunicato la sospensione del campionato di serie D e del campionato Juniores fino al 22 marzo 2020. Contestualmente il Comitato regionale veneto della Lnd ha comunicato la sospensione delle partite del settore giovanile e dell’attività di base fino a data da destinarsi. A seguito di queste indicazioni il Cda dell’Union Feltre ha deciso di sospendere precauzionalmente fino almeno al 15 marzo gli allenamenti e tutte le attività del settore giovanile sia per la parte agonistica che per la parte formativa. Dopo l’allenamento di domani (venerdì) pomeriggio anche gli allenamenti della prima squadra saranno sospesi. La Lnd ha anche comunicato che la prossima settimana sarà reso noto il nuovo calendario di Serie D per la disputa delle ultime partite della stagione". Un dirigente esperto spiega invece così la scelta: "Come al solito vengono emesse le normative che però poi richiedono interpretazioni - spiega Sergio Milani, direttore sportivo della Pallavolo Belluno che schiera due prime squadre nella B maschile e nella B2 femminile -. La circolare ministeriale enuncia che gli allenamenti si possono svolgere a porte chiuse, ma le società devono garantire tramite il proprio personale medico di svolgere tutte le attività idonee a scongiurare il contagio. Senza ovviamente spiegare quali siano queste attività. Non essendo società professionistica, non abbiamo personale medico nostro, per cui dovremmo ricorrere a personale medico esterno per garantire un presidio durante gli allenamenti. Una cosa improponibile. Pertanto abbiamo deciso di sospendere tutto fino a nuova decisione".

