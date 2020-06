Martedì sono arrivate le mascherine, le aule sono già state allestite, altrettanto i percorsi di ingresso ed uscita che devono essere diversi per evitare che i candidati in arrivo e quelli che hanno terminato si possano incontrare. Ora gli Esami di Stato più insoliti di sempre possono cominciare. Cominceranno, a dire il vero, lunedì prossimo, quando nei vari Istituti si insedieranno le 41 commissioni, ciascuna composta da due classi; ciascuna di queste ultime, oltre al presidente nominato dal Ministero, avrà 6 commissari che potranno essere impegnati anche in un’altra classe; ma in generale si è cercato di non sovrapporre i docenti per fare in modo che le procedure siano il più snelle e scorrevoli possibile. Da mercoledì cominciano i colloqui.

GLI INCARICATI

In ogni scuola è stato il titolare Rspp, acronimo per “Responsabile servizio prevenzione e protezione”, che ha preso visione degli spazi, ha dato indicazioni su quali fossero le aule più idonee ad accogliere gli studenti, ha previsto appunto ingressi ed uscite separati. Al Catullo si potrà accedere o da via Garibaldi o da via Caffi, l’uscita è invece prevista dal portone che dà su via Loreto. Al Liceo Scientifico Galilei studenti e commissione accederanno dall’ingresso principale, mentre l’uscita è prevista dal retro; una modalità seguita anche al Classico Tiziano che fa parte dello stesso Istituto. Gli studenti dei quattro indirizzi liceali presenti ai Licei Renier arriveranno a scuola dall’ingresso principale, quello utilizzato normalmente durante l’anno scolastico, ed usciranno lateralmente, sul piazzale dei parcheggi; e per salire e scendere ai piani le scale percorse saranno diverse. Al Lollino gli orali si terranno in aula magna che ha due porte, ciascuna delle quali sarà utilizzata per scopi diversi. Tutto ciò in vista dell’avvio delle procedure d’insediamento della commissione sarà indicato con appositi cartelli. L’allestimento delle aule è stato meticoloso, perché anche in questo caso il protocollo da seguire è stringente. In ogni scuola sono state individuate quelle aule che, anche considerando gli spazi necessari per i movimenti, garantiscano un distanziamento non inferiore ai due metri fra per i commissari, altrettanto per i candidati. E per ogni commissione le aule preparate sono due perché, nel caso di necessità, la commissione stessa possa spostarsi in quella di riserva e proseguire i colloqui orali.

PRECAUZIONI

Al termine di ogni colloquio, comunque, il personale Ata della scuola procederà alla sanificazione completa dell’aula. Ed in più punti, fra cui ingresso ed uscita, accesso alle aule d’esame e nelle aule stesse, sono già posizionati i dispenser di gel igienizzante. In ciascuna scuola sono stati individuati altri due spazi. Il primo si troverà nei pressi dell’ingresso, dove il personale addetto raccoglierà le autocertificazioni di chi entrerà nella scuola e dichiarerà di non essere affetto da Covid e non avere né febbre né altri sintomi. Un secondo è l’ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti – cioè candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico – che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria o febbre. Se dovessero accadere casi del genere, le persone verranno invitate a recarsi in quel locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.

I DISPOSITIVI

Intanto nella giornata di martedì in ogni scuola è arrivata la dotazione di mascherine chirurgiche. Un numero sufficiente e in alcuni casi sovrabbondante per coprire tutte le giornate d’esame. Esse dovranno servire per l’intera commissione: una al giorno, poi saranno buttate via per essere sostituite da altre nuove il giorno dopo. È verosimile che le studentesse e gli studenti e la persona – al massimo una – che li accompagnerà alla prova orale, vengano già indossando la propria mascherina, ma eventualmente le scorte copriranno anche le loro esigenze. Al Galilei-Tiziano che complessivamente porta agli Esami 116 studenti (92 allo Scientifico, 24 al Classico) i pacchi arrivati contenevano 1.000 mascherine; ai Licei Renier - che in precedenza ne aveva acquistate già 500 in vita degli Esami – la fornitura è stata di 1.550 pezzi a fronte di 164 maturandi; ma al Catullo il carico arrivato è di 1.800, anche se gli alunni sono meno e si fermano a 151.

