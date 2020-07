Torna dal Kosovo a Belluno, non respira finisce al pronto soccorso: era positiva

BELLUNO - Torna dal Kosovo a Belluno: era positiva al coronavirus. «L’Azienda Ulss Dolomiti - spiega l'azienda sanitaria in una nota - ha registrato ieri una nuova positività COVID a carico di una anziana signora kossovara rientrata dall’estero domenica scorsa. La paziente si è presentata al Pronto Soccorso di Belluno con sintomatologia abbastanza impegnativa ed è attualmente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del San Martino. 9 contatti stretti di tale paziente afferenti all’ambito familiare sono stati sottoposti a quarantena ed hanno eseguito un tampone di controllo il cui esito è atteso nelle prossime ore. Come di prassi la positività è stata segnalata alle autorità sanitarie di frontiera».



«In questi giorni il Dipartimento di Prevenzione è impegnato nella gestione dei rientri dall’estero che richiedono particolare cautela e provvedimenti vari in adesione alle disposizioni nazionali e regionali - prosegue l'Usl -. Più nel dettaglio, negli ultimi tre giorni sono stati isolati a domicilio e tamponati 10/15 soggetti al giorno».



Si avvia verso il definitivo spegnimento il focolaio epidemico legato a due positività all'Eurobrico del Feltrino, con la progressiva conclusione dell’isolamento dei soggetti coinvolti. Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA