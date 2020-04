Protocollo sanitario per i rifugi alpini: ecco come ripartire

VENEZIA - Definire un protocollo sanitario su misura per i rifugi alpini, in base al quale possano riaprire nella cosiddetta 'fase due', garantendo la massima sicurezza a clienti, escursionisti, gestori e loro collaboratori. E' stato questo uno dei temi affrontati nella videoconferenza tenuta oggi dall'assessore regionale al turismo, Federico Caner, con i gestori dei rifugi e i rappresentanti delle imprese turistiche montane d'alta quota, per analizzare la situazione di crisi provocata dal Covid-19 che sta pesantemente colpendo anche questo comparto, e per individuare le azioni da attuare in vista della ripresa delle attività.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell'Agrav, Associazione dei Gestori Rifugi Alpini del Veneto, Mario Fiorentini e i vari coordinatori provinciali della stessa, il presidente del Club Alpino Italiano del Veneto, Renato Frigo, il segretario della Federalberghi di Belluno, Francesco De Toffol e il direttore del Consorzio Dmo Dolomiti, Giuliano Vantaggi. I rifugi, in base alla normativa regionale veneta, sono strutture ricettive complementari ubicate in aree di montagna a quota non inferiore a 1000 metri, predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. L'offerta ricettiva di queste strutture, che sono circa 160, è aumentata nel corso degli ultimi dieci anni, per un numero di posti letto superiore a 3.600.

«In sede di Conferenza delle Regioni - ha spiegato Caner - è stata ribadita la necessità che, per quanto riguarda l'intero sistema dell'ospitalità turistica, pur tenendo conto delle peculiarità delle diverse strutture ricettive e di specifiche esigenze territoriali, sia predisposto un unico protocollo sanitario nazionale, con regole e criteri che valgano per tutta l'Italia, al fine di evitare sperequazioni, situazioni di concorrenza sleale, in una logica di tutela generalizzata dei clienti e degli operatori».

