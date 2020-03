Chef nei giorni del coronavirus: «Ecco le nostre ricette per chi passa il tempo ai fornelli»

BELLUNO - In queste giornate da trascorrere doverosamente in casa, sono tanti quelli che passano il tempo dedicandosi alla cucina. Così abbiamo chiesto a due noti ristoratori bellunesi un paio di ricette golose e facili da realizzare.

DAL “CAPRIOLO”

Massimiliano Gregori, patron del ristorante stellato Al Capriolo di Vodo di Cadore, con lo chef Francesco Paonessa spiega come preparare gli “spaghetti cacio e pepe in carbonara di carciofi”. Innanzitutto gli ingredienti e le dosi, che sono: 400 grammi di spaghetti, 3 carciofi morellini, mezzo litro di brodo vegetale, uno spicchio d’aglio, un pizzico di maggiorana tritata, un decilitro di vino bianco, 200 grammi di pecorino romano grattugiato, pepe nero quanto basta, 3 tuorli d’uovo e un decilitro di panna fresca. Ecco il procedimento. Mondare i carciofi e tagliarli in quarti. Quindi far imbiondire uno spicchio di aglio con poco olio di oliva, unire i carciofi, far rosolare e bagnare col vino bianco. Poi lasciar evaporare, aggiungere la maggiorana, regolare di sale e pepe e aggiungere poco brodo vegetale fino a ultimarne la cottura. Frullare aggiungendo brodo vegetale e poco olio di oliva, fino a ottenere una crema liscia. A bagnomaria intanto, sbattere i tuorli con una frusta, finché non cominciano a rapprendersi (non superare la temperatura di 80 gradi). A questo punto unire un pugno di pecorino e la panna fresca e aggiustare di sale. Mentre cuociono gli spaghetti, in una padella capiente si vada a formare una crema con la metà del pecorino grattugiato e un mestolo di acqua di cottura, aggiungendo abbondante pepe macinato al momento. Ultimata la cottura, versare gli spaghetti nella padella, mantecare a fuoco spento, aggiungendo il restante pecorino grattugiato. Su ogni piatto andrà versata a specchio la crema di carciofi, su cui si disporranno gli spaghetti, la crema d’uovo e una macinata finale di pepe.

DA BAITA A L’ARTE

Dino Merlin, chef di Baita a l’arte a San Gregorio nelle Alpi, svela invece la ricetta della crema di rape rosse e yogurt greco. Ecco gli ingredienti: 250 grammi di rape precotte, 400 grammi di estratto di rape rosse, uno scalogno, una foglia di alloro, olio extravergine di oliva, 3 cucchiai di yogurt greco, sale e pepe quanto basta. In una pentola mettere l’olio, lo scalogno tritato, la foglia di alloro e soffriggere per 2-3 minuti finché lo scalogno appassisce. Poi togliere la foglia di alloro, mettere le rape rosse (precedentemente fatte a cubetti) e insaporirle per 6-7 minuti a fuoco basso. Quindi aggiungere l’estratto di rape rosse e cuocere ancora per circa 20 minuti. Con il frullatore a immersione frullare bene e poi aggiustare di sale e pepe. Ideale sarebbe servire la crema in una tazza da caffellatte con sopra 2 cucchiaiate di yogurt greco. Per una presentazione graziosa, sopra lo yogurt si possono posare 2 fiorellini di primula. Come variante, va benissimo uno yogurt bianco bellunese. «La rapa rossa è salutare. È un potente antiossidante, può aiutare ad abbassare la pressione, il colesterolo cattivo e i trigliceridi. Ed è povera di calorie», assicura Merlin.

Andrea Ciprian © RIPRODUZIONE RISERVATA