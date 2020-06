Camere rock, mini spa e storica terrazza: l'Astor è pronto a tornare

BELLUNO - L'Astor riaprirà a breve. Dategli il tempo di un restyling. Il proprietario del grande albergo in centro storico, l'imprenditore Mariano Moritsch, smentisce le voci sulla chiusura della struttura e annuncia: «Torniamo per metà giugno». La terrazza Martini di Belluno, insomma, è salva. I bellunesi possono star tranquilli perchè le voci sulla non riapertura del bar e dell'albergo erano solo, appunto, voci alimentate dal vedere il locale ancora chiuso nonostante il lockdown sia terminato. Moritsch chiarisce e assicura.

SERVIZI A NUOVO

«Ci sono lavori in corso - spiega -, il cantiere per il rifacimento dei servizi è stato, naturalmente, bloccato dal Covid e ha ripreso da qualche settimana. Tempo di terminare e torniamo». Con qualche novità. Dopo le cinque camere nuove a tema rock, dopo la mini spa e l'inserimento tra i servizi della struttura anche di un centro estetico, il titolare prosegue gli investimenti al piano terra dell'edificio.

Si sta operando nell'area dei bagni del locale, il cui accesso è sempre stato dalla hall dell'albergo. D'ora in avanti non sarà più così. Per evitare di disturbare gli ospiti della struttura, i servizi verranno separati dalla parte ricettiva e portati interamente all'interno del locale. Per farlo è stata un pochino ristretta la cucina.

PIATTI VELOCI DA BISTRÒ

«Abbiamo capito l'importanza di rendere indipendente la zona food and beverage dall'albergo - spiega -, contiamo di terminare per la metà di giugno. La struttura è grande, va divisa per meglio gestirla». Cambierà qualcosa anche nell'offerta del ristorante. Piatti veloci e da bistrò sostituiranno il menu impegnato in voga finora, per una fruizione più agile anche durante l'aperitivo. Ristorante e bar resteranno in mano all'attuale gestione, dei due soci Antonello e Sergio, mentre l'albergo e la bottega Moritsch se li riprende in mano per guidarli in prima persona. Per il negozio sta valutando diverse richieste, perchè la bottega non ci sarà più e lo spazio verrà dato in affitto ad un commerciante. In quanto all'albergo, che Moritsch definisce «la mia creatura curata fin nei minimi particolari», quello procederà a sé.

L'ALBERGO

Non c'è ancora una data per la sua riapertura. Si guarda all'aeroporto di Venezia, con la ripresa dei voli si può ben sperare in un ritorno, anche nel capoluogo, della clientela business che da sempre per l'Astor rappresenta il 90% del via vai. «Fino alla scorsa settimana tutti e tre i quattro stelle di Belluno erano chiusi - spiega -, è ovvio: lavoriamo tutti con le aziende, ma al momento mancano i viaggi business. Tenere aperto un 4 stelle ora come ora è una spesa inutile perchè non ci sono clienti. Conto di riaprire tra fine giugno e i primi di luglio, ma non mi attendo una vera ripresa prima di settembre». Ultimo aggiornamento: 13:09