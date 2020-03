Si rovescia camion della protezione civile carico di mascherine

BORGO VALBELLUNA/QUERO - Non c'e' pace in questi giorni di emergenza e accade che anche il camion con carico di mascherine per la casa di risposo abbia un incidente. E' avvenuto oggi, 20 marzo, alle ore 12.30 circa sulla sp1 bis sinistra Piave in località Marziai, tra i comuni di Borgo Valbelluna e Quero Vas. L'incidente, che non ha coinvoltoaltri veicoli, ha visto finire ruote all'aria un mezzo della protezione civile che procedeva con direzione Belluno. Per cause corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Quero, intervenuti per i rilievi, si ribaltava. Il mezzo trasportava mascherine in distribuzione alle case di riposo, che potranno comunque essere recuperate. Nessun ferito. Sul posto anche i vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA