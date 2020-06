È uscito l’ultimo paziente ricoverato all’ospedale San Martino di Belluno per coronavirus. Tutti i nosocomi della provincia da ieri sono dunque “covid free”. «Ma non è il momento di stappare le bottiglie o di rilassarsi» mette in guardia chi da fine febbraio non ha mollato un istante. «L’emergenza non è finita» spiegano gli addetti ai lavori. E infatti, a smorzare gli entusiasmi e a ricordare a tutti che il virus non è stato vinto è arrivato un dato: più due (l’unico dell’intera regione) nella colonna dei positivi. Dal primo ricovero per coronavirus, in provincia di Belluno, sono passati quasi cento giorni, vissuti in trincea dal personale che ha saltato ferie e riposi per far fronte a quella che è stata definita “un’ondata di piena”.

La notizia, nell’aria da qualche giorno, è arrivata con il bollettino diramato alle 17 di ieri sera da Azienda Zero. L’ultima persona ricoverata nel reparto covid è stata dimessa. Tutti gli ospedali della provincia hanno quindi vinto la loro battaglia contro il virus. Ma se le strutture hanno battuto il contagio la guerra non può ancora dirsi finita. La provincia di Belluno, nel bollettino delle 17 di ieri, era l’unica a registrare un incremento dei contagi. Portando a 74 le persone attualmente positive e a 994 il numero delle persone “negativizzate virologiche”. I bellunesi che si trovano ancora in quarantena, isolamento fiduciario domiciliare, sono 75. L’ultimo dato sul fronte dei decessi, aggiornato dalla Regione, dice che dall’inizio dell’emergenza in provincia la media supera una vittima al giorno: 111 in totale i morti tra le persone che erano risultate positive al virus.

Insomma, finalmente la provincia di Belluno è fuori dal tunnel coronavirus. Come ha insegnato questa epidemia, basta poco però per ritrovarsi disorientati e al buio. Questa mattina è prevista una conferenza stampa del direttore generale dell’Usl, Adriano Rasi Caldogno, ma chi si attende il “rompete le righe” o qualche concessione ad abbassare la guardia è probabile che rimarrà deluso.

L’emergenza in provincia è cominciata il 28 febbraio con il primo caso di positività. Due giorni dopo c’erano già cinquanta persone in quarantena. A inizio marzo erano tre i positivi certificati, una velocità di diffusione che ha messo tutti in guardia rispetto alla capacità di contagio del virus. Il 3 marzo il primo ricovero e poche settimane dopo la prima vittima con un test positivo: Noris Picello, 91 anni di Sovramonte. Numeri e nomi che, almeno per ora, non permettono, a nessuno, di abbassare la guardia.

