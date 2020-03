Pattuglia in quarantena, dopo un controllo stradale a un positivo

BELLUNO - Una giornata difficile quella di ieri anche per le forze di polizia in prima linea in queste ore, proprio come i medici e infermieri. Due carabinieri (non indichiamo la compagnia o il luogo per la privacy ndr) sono stati posti in quarantena dopo un controllo stradale a una persona in provincia, risultata poi positiva al coronavirus. Il tampone sui due giovani militari è comunque risultato negativo: insomma stanno bene, non hanno il Covid-19. Ciononostante, come prevede la procedura anti-contagio attuata anche per i sanitari che sono entrati a contatto con pazienti positivi, i due carabinieri sono attualmente in un alloggio sicuro dove trascorreranno soli i prossimi 14 giorni. «Sono dati riservati», sottolinea il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Francesco Rastelli, che non rilascia alcuna dichiarazione sul caso. Spiega però le misure di sicurezza che si adottano nel caso di qualsiasi intervento: dal sopralluogo di furto, alla lite in famiglia. «Quando il cittadino chiama il 112 - spiega il colonnello - chiediamo sempre se hanno avuto a che fare o con persone in isolamento volontario o se sono risultate positivi al tampone. Come forma di autotutela. La stessa cosa facciamo durante i controlli stradali, mantenendo a una debita distanza».



IN STRADA

Ma il lavoro la vigilanza sul territorio per garantire la sicurezza di tutti deve andare avanti e ieri tutti gli uomini e le donne del comando provinciale dell’Arma hanno ricevuto le linee guida per i controlli finalizzati alle verifiche che le regole anti-contagio anche nel Bellunese ormai zona rossa, siano rispettate. Nel pomeriggio, sulle strade della provincia, si sono viste le pattuglie che effettuavano le verifiche sugli automobilisti di passaggio. Sono chiamati a fornire giustificazioni dei loro spostamenti anche da comune a comune: questo lo possono fare tramite il nuovo modulo di autocertificazione, che si utilizza per spostarsi solo per motivi di lavoro o salute o per fare la spesa o prendere farmaci. I carabinieri lo controllano, appongono una firma e lo restituiscono all’automobilista. Saranno verificati e in caso di dati non veritieri il cittadino rischia il processo. Al momento, fino a ieri sera, come ha confermato anche il comandante provinciale dell’Arma, non erano state evidenziate delle violazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA