Pasqua tutti a casa, ma il pranzo dello chef con prodotti tipici arriva a domicilio

FALCADE - Il “Pranzo di Pasqua a casa tua”. Per non rinunciare del tutto al clima pasquale nonostante le limitazioni per il Coronavirus l'hotel Stella Alpina di Falcade, sulle Dolomiti bellunesi, offre la possibilità del servizio a domicilio proponendo piatti preparati dal proprio chef.

Si potrà scegliere fra di tre primi e tre secondi per finire con i tipici dolci della pasticceria artigianale e i migliori vini, il tutto da ordinare via telefono o con whatsapp. La consegna sarà garantita in tutto l'Agordino e vi sarà anche la possibilità di pagamento con Pos. «Tra gli ingredienti - racconta Antonella Schena presidente del Consorzio Albergatori della Valle del Biois - ci saranno anche i prodotti di montagna perché è importante valorizzare le piccole aziende agricole locali che in questo momento sono in difficoltà. Scegliendo di acquistare i loro prodotti, anche con consegna a domicilio, si gustano ottimi piatti e si aiuta il territorio».

In Agordino le aziende che offrono la consegna a casa sono l'Agriturismo Piccola Baita di Falcade, l'azienda agricola Michof di Selva di Cadore, la Latteria di Livinallongo, la Cooperativa Agordino di Agordo e l'azienda agricola Liliana di Gosaldo. Per il confezionamento del cibo si useranno contenitori monouso e per le pietanza pronte da cuocere si garantiranno le temperature costanti tramite bauli frigo.