Cortina blindata per Pasqua, il sindaco: «Controlli anche dal cielo»

CORTINA - «Cortina sarà blindata». Lo promette il sindaco Gianpietro Ghedina alla vigilia del fine settimana di Pasqua. La cittadina ampezzana ha già predisposto un piano di sorveglianza sia a terra che in aria, con l'ausilio degli elicotteri. «Controlleremo le targhe di tutte le automobili - spiega all'Ansa - sia in entrata che in uscita». Il problema riguarda, in particolare, le seconde case che potrebbero essere riaperte nonostante i divieti.



«Chiederemo l'impegno di tutti i concittadini - promette - per fotografare eventuali trasgressori e di quello delle agenzie immobiliari per segnalarci le anomalie». In piena stagione la località vede la presenza di 5mila turisti negli hotel e 30mila nelle seconde case. Il rischio che qualcuno voglia respirare a Pasqua l'aria di montagna, dunque, è alto. «Metteremo in campo - conclude Ghedina - una task forse di controllo come non si è mai vista a Cortina»