Feltre, l'ospedale presidiato dai carabinieri: sorvegliate tutte le entrate

FELTRE - Si sale di grado sulle misure anticontagi, in queste ore all'ospedale di Feltre. Le pattuglie dei cabinieri presidiano tutte e tre le entrate del Santa Maria del Prato, come previsto dalle misure decise dalla Prefettura. Si è in attesa del bollettino che verrà diffuso a ore dalla Usl, che confermarà o smentirà la voce che circola in queste ore a Feltre di altri due sanitari che sarebbero risultati. Per ora dall'Usl si limitano a dire che i primi 27 tamponi effettuati sui sanitari in questi giorni erano tutti negativi. Ultimo aggiornamento: 13:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA