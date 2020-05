Coronavirus fase 2, le regole del Cai per le escursioni in montagna: bivacchi vietati

Ultimo aggiornamento: 13:00

. Da oggi, 4 maggio 2020, ritorna consentita l'attività sportiva e motoria all'aperto. Anche lontano da casa, raggiungendo con i mezzi propri o con quelli pubblici il luogo prescelto. Il vincolo rimane quello di evitare in modo tassativo gli assembramenti. Ed è necessario rimanere. Per i veneti che amano l'attività in montagna dunque è scattato il disco verde.LE PRESCRIZIONIProprio per aiutare glitra le regole il Cai ha messo a punto undi accortezze da adottare quando ci si appresta a fare attività in quota, nel periodo in cui l'emergenza coronavirus e il pericolo contagio non è scongiurato."E' consentito - ricorda il Cai - anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Nel mezzo privato, possono trovare posto solo le persone conviventi senza limite di distanza, per tutti gli altri deve essere rispettato il limite di un metro". Una volta arrivati a destinazione, in ambiente alpino, rimane comunque il vincolo di, die di indossare i guanti o. Il Cai Veneto, inoltre, sottolinea che anche in questi giorni è meglioin montagna, ma di avere "coscienza dei propri limiti e avere la capacità di non superarli, di essere comunque autosufficienti e di avvisare famigliari o amici del luogo dell'attività e dell'orario di rientro".RIFUGI CHIUSISenza dimenticare che in questo periodo tutti i rifugi in quota sono chiusi. Che èper escursioni programmate e che i bivacchi possono essere utilizzati solo in caso d'emergenza. E qui segue un'ulteriore precisazione perché: "L’accesso equivale all’assunzione di responsabilità per l’utente del rischio di contagio, non essendo luoghi controllati".