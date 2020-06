BELLUNO - L'emergenza sembrava finalmente finita, le terapie intensive libere dai pazienti affetti dal temutissimo virus. Non solo, in tutti gli ospedali della provincia di Belluno non c'è alcun ricoverato Covid positivo. Liberi dal Covid l'ospedale di Feltre, quello di Agordo, quello di Belluno e anche quello di Pieve di Cadore e i quattro di Comunità: Auronzo, Belluno, Alano di Piave e Agordo. Sedici anziani (dato aggiornato a lunedì mattina) sono però ancora positivi tra quelli ospitati nelle case di riposo ed è probabilmente uno di questi sedici che ieri pomeriggio ha smesso di lottare. È stato il bollettino compilato da Azienda Zero della Regione Veneto a costringere tutti a fare i conti con la realtà. Il coronavirus, in provincia di Belluno, continua a uccidere. La lista delle vittime ieri pomeriggio si è, infatti, allungata ancora.



I NUMERI

Erano a quota 111 i decessi indicati in provincia di Belluno nel rapporto emesso alle ore 8 di ieri e sono saliti a quota 112 in quello delle 17. È necessario sottolineare che il numero dei decessi è stato più volte modificato nell'ultimo periodo per effetto della riassegnazione dei pazienti rispettando il criterio di residenza. Il numero di morti in provincia di Belluno era arrivato a 116 ma è stato poi riportato a 110, diventati 111 il 6 di giugno. Nel corso del conteggio, infatti, erano stati aggiunti come bellunesi alcuni trevigiani portati al San Martino. Ieri il nuovo decesso: nell'intera regione il numero delle vittime è aumentato di cinque unità, passando dai 1982 decessi delle 8 ai 1987 delle 17. Insomma, questa volta non si è trattato di una semplice riassegnazione dei casi. Ma c'è una famiglia che piange la scomparsa di un congiunto. Con ogni probabilità il decesso è ascrivibile proprio al comparto delle case di riposo. Anche in provincia di Belluno le residenze per anziani hanno pagato un tributo altissimo al virus. Le strutture ospedaliere, prive di pazienti Covid, inoltre, risultano a zero nella colonna dei nuovi decessi.



IL CONTAGIO

Un altro campanello d'allarme sul fronte del coronavirus riguarda il contagio. Se il numero totale delle persone positive al virus risulta infatti in discesa continua, alle 17 di ieri i Bellunesi positivi al virus risultavano 48, ieri sono arrivati gli esiti di due tamponi positivi per due persone che risultano aver contratto il virus. Fortunatamente si tratta di pazienti con pochi sintomi o addirittura senza visto che per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Tutti confortanti gli altri numeri: 1023 sono i bellunesi che risultano aver superato il virus, solo 42 le persone che si trovano in isolamento domiciliare fiduciario. Nei giorni del picco massimo del contagio erano arrivati a superare quota mille i bellunesi costretti a rimanere in casa e monitorati dall'Usl. Come dicevamo, rimangono invece inchiodati sullo zero i numeri relativi ai ricoveri nelle strutture ospedaliere. Ma rimane ancora un piccolo numero di ricoverati nelle case di riposo. E ieri la scia di morte del Covid si è allungata ulteriormente. © RIPRODUZIONE RISERVATA