Nuova vittima del coronavirus: aveva 78 anni. In provincia ora i decessi sono sei

Nuovo decesso per coronavirus all'ospedale San Martino di Belluno. Questa mattina nel reparto di terapia intensiva è morto un 78enne che i giorni scorsi era risultato positivo al test del Covid - 19. L'uomo era stato trasferito nella Rianimazione dell'ospedale del capoluogo dolomitico dal Travigiano. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Con la morte del 78enne i decessi per coronavirus tra gli ospedali bellunesi salgono quindi a sei (4 al Santa Maria del Prato di Feltre e 2 al San Martino di Belluno) © RIPRODUZIONE RISERVATA