BELLUNO - Per quanto resta infetto un cadavere dopo la morte? È una domanda che a pochi sarà capitato di doversi fare nella vita. Mattia Baldovin, trentenne di professione tanatoesteta se la pone pressoché quotidianamente. Perchè lui con la morte deve averci a che fare tutti i giorni e la risposta può fare la differenza. In piena emergenza Covid 19 in prima linea ci sono anche gli operatori delle imprese funebri. Lavora da sempre con occhialini, guanti, tuta usa e getta, mascherina e cuffia. Ora ancora di più e, anzi, ha aggiunto altre azioni alla sua prassi preventiva. Le tute indossate per ogni operazione, per esempio, sono due. Il suo compito è quello di prendersi cura del corpo della persona defunta, di lavarlo, vestirlo e prepararlo al meglio per l’ultimo saluto, ma è un lavoro spesse volte ingrato perché non riconosciuto, secondo lui, dalle istituzioni e non tutelato a dovere dal Governo. «La nostra regola ci impone di trattare tutte le persone come potenzialmente infette – spiega -, perciò per noi bardarci è normale. Ma in questo momento è ancora più necessario, perché cosa ne sappiamo noi? Magari la persona che abbiamo davanti è in qualche modo infetta e, allora, dobbiamo tutelarci. Ma nessuno ci pensa, a noi».

LO SFOGO

Il suo è uno sfogo. Dopo una mattinata trascorsa nell’obitorio del San Martino, dove è di casa, la riflessione gli esce spontanea, è un fiume in piena. «Spendo una parola per me e per i colleghi che lavorano nello stesso settore – dice -. Siamo la parte dimenticata della situazione che stiamo vivendo, siamo gli operatori ritenuti immuni, siamo ritenuti gufi quando va bene e corvi quando va male, siamo gli ospiti non invitati. Potrei continuare per ore, in 10 anni ne ho sentite molte. Voglio raccontarvi cosa realmente siamo. Siamo coloro che ad oggi sono esposti, in ospedale, in abitazione e ovunque veniamo chiamati; dobbiamo sempre mantenere un alto livello di controllo per tutelare noi e i parenti dei defunti, siamo quelli che non possono sospendere l’attività e nemmeno possono rifiutarsi di recarsi in posti a rischio, siamo quelli che comunque ci sono sempre, siamo quelli che lavano, puliscono e vestono in qualunque condizione nel rispetto e dignità di chi se né andato e di chi resta, siamo quelli che a casa hanno famiglia e come tutti viviamo nel timore di portare a casa qualcosa di brutto, siamo quelli che nonostante le critiche e nomignoli ci siamo. Siamo come tutti, in ogni settore c’è il buono e il cattivo, ma non siamo tutti uguali. Ci mettiamo amore e impegno in ciò che facciamo. Tuttavia siamo una parte del Paese sempre troppo ignorata».

