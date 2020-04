Coronavirus, ancora un bilancio pesante: quattro morti in poche ore

BELLUNO - Giornata nera oggi, primo aprile, per l'emergenza coronavirus nel Bellunese. Sono 4 i decessi comunicati con una nota dall'Usl 1 Dolomiti. «Nella notte del 31 marzo e nella mattinata del 1 aprile 2020 sono deceduti: un paziente COVID positivo di anni 88, ricoverato nella Unita'operativa Medicina COVIDBelluno (area bassa intensità ospedale di comunità), una paziente COVID positiva di anni 81, ricoverata nella UO Medicina COVID Belluno (area bassa intensitàospedale di comunità): un paziente COVID positivo di anni 65, ricoverato nella UO Pneumologia COVID Belluno (area media intensità). Una paziente COVID positiva di anni 82, ricoverata in area COVID Feltre. Sono in corso gli accertamenti per stabile le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. La Direzione Generale porge le condoglianze alle famiglie». Salgono anche i bellunesi contagiati che sono a quota 426 (460 i tamponi positivi dall'iniziodell'emergenza, in aumentodi 16 casi in 24 ore). Ultimo aggiornamento: 14:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA