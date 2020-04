La Fedon smette di fare astucci per occhiali e realizza mascherine: donati 10mila pezzi

BELLUNO - Fedon Spa di Vallesella di Cadore (Belluno), azienda leader nella produzione di astucci per occhiali, ha annunciato di aver donato alla Prefettura di Belluno diecimila mascherine chirurgiche, che sono state distribuite alle strutture ospedaliere dell'azienda Ulss 1 Dolomiti, alle Forze dell'Ordine e ai Sindaci che hanno attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione dell'emergenza Coronavirus. «Un gesto di responsabilità d'impresa - afferma Fedon in una nota - che diventa responsabilità sociale e individuale, per far diventare la donazione, oltre che un esempio, uno stimolo perché altre aziende si uniscano per sostenere gli Ospedali italiani e le persone colpite in questo momento». © RIPRODUZIONE RISERVATA