Salgono a 306 i bellunesi positivi: ecco dove sono

IL BOLLETTINO - Sono 306 i bellunwsi positivi, secondo i dati riportati dal bollettino di Azienda Zero, diffuso oggi, 25 marzo, alle 17. Circa un quarto di questi (68 totali) sono ricoverati (8 in trapia intensiva). Ecco la mappa del contagio in provincia. Al primo posto Belluno con 51 casi, poi Alpago con 36, la gran parte in casa di riposo a Puos. Aumenta tantissimo in questi giorni il contagio a Cortina con 28 casi. Seguono poi Feltre 21; Alano di Piave 12; Pedavena, Ponte nelle Alpi 11; Santa Giustina 10; Borgo Valbelluna 8; Chies d’Alpago, Lamon, Sedico 6; Agordo, Quero Vas, Santo Stefano di Cadore, Seren Del Grappa 5; Calalzo, Domegge, Fonzaso, Rocca Pietore, San Vito di Cadore 4; Alleghe, Borca di Cadore, Gosaldo, Limana, Pieve di Cadore, Taibon, Tambre 3; Colle Santa Lucia, La Valle, San Gregorio, Sospirolo, Val di Zoldo 2; Arsiè, Auronzo, Comelico, Falcade, Livinallongo, Lozzo, Rivamonte, San Tomaso, Vallada, Zoppè di Cadore 1. © RIPRODUZIONE RISERVATA