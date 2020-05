Riparte la funivia del Lagazuoi, primo impianto a riaprire di tutto l'arco alpino

BELLUNO - È la funivia che sale dal passo Falzarego al Lagazuoi, con l'omonimo rifugio, a 2.750 metri di quota, il primo impianto ad aprire non soltanto sulle Dolomiti ma nell'intero arco alpino italiano, dopo l'emergenza Covid. Le corse ripartiranno domani, sabato 30 maggio, regalando al territorio di Cortina d'Ampezzo lo 'start' della ripresa del turismo in alta quota, fermo dal 10 marzo scorso. «A marzo eravamo lanciati in una stagione invernale strepitosa, quando siamo stati bloccati di colpo - spiega il sindaco Gianpietro Ghedina - È stato un pit stop, che abbiamo sfruttato per prepararci a ripartire. Cortina è stata l'ultima a chiudere, anche perché allora le informazioni sul contagio non erano state chiare».

«Oggi siamo i primi a ripartire, con un segnale forte della nostra voglia di lavorare - aggiunge -. Da questa esperienza Cortina non esce con le ossa rotte, ma fortificata: c'è un grande interesse, c'è ovunque molta voglia di Cortina. Conto su un 'effetto rimbalzò: assisteremo ad una forte ripresa, negli anni 2021 e 2022, quando ci sarà tanta voglia di viaggiare, dopo questo blocco. C'è voglia di montagna: per questo abbiamo una carta in più». «Per questa stagione prevedo che non ci sarà un calo di presenza - conclude Ghedina -. A Cortina ci sono 25mila posti letto nelle seconde case; 4.000 negli alberghi. Stiamo assistendo al fenomeno per cui i proprietari di appartamenti e ville hanno deciso che verranno di più a Cortina, nelle loro case, e per periodi più lunghi».

