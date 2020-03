Chiudono tutti gli impianti sciistici del Nordest e d'Italia dal 10 marzo

Fine alla stagione sciistica, in tutta Italia. Ad annunciare la decisione è stato il ministro Francesco Boccia, in conferenza stampa con la protezione civile. Si adegua il Nordest. Impianti chiusi dalla mattina del 10 marzo in Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Dolomiti Superski, il consorzio che raggruppa 12 comprensori delle Dolomiti, aveva inizialmente annunciato che tutto si sarebbe fermato domani, con l’unica eccezione di Cortina intenzionata a proseguire ancora qualche giorno. Ma chiuderà invece anche Cortina, come il Nevegal, Piancavallo ecc.

«Abbiamo deciso di chiudere tutti gli impianti sciistici del Paese da domani mattina (oggi per chi legge ndr) con un’ordinanza di protezione civile. Dobbiamo prendere atto che il buon senso che spesso abbiamo chiesto non solo non c’è stato, ma c’è stata anche una operazione di marketing vergognosa. Ci riferiamo alla sollecitazione ad alcuni studenti liberi da impegni scolastici ad andare in montagna». Il riferimento è a un’iniziativa pubblicitaria dell’Abetone, definita come «un esempio di quello che non va fatto»>.

Ultimo aggiornamento: 21:26

