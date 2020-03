Blitz della Finanza nelle famacie, nessun furbetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - «Vado al lavoro», ma non era vero: la Guardia di Finanza smaschera i furbetti delle regole anti-contagio. «Dall'11 marzo scorso - spieganodalcomando provinciale delle Fiamme Gialle - sono state impiegate su stradanell’intero territorio provinciale, da sommare a- S.A.G.F. - di Cortina d’Ampezzo e di Auronzo di Cadore presso i principali sentieri turistici di montagna delle dolomiti bellunesi. Complessivamente, sono stati effettuati oltre, sia nei confronti di persone fisiche che di esercizi commerciali, al fine di verificare il corretto adempimento delle disposizioni limitative contenute nel Dpcm attualmente in vigore, constatandone unae da parte della popolazione controllata. Due persone sono state segnalate alla locale Autorità Giudiziaria, una residente a Cortina d’Ampezzo, in quanto veniva ritrovata per strada senza alcun giustificato motivo di necessità, e l’altra residente a Santa Giustina, che giustificava il suo spostamento per motivi di lavoro, circostanza smentita dal contestuale riscontro effettuato dalla pattuglia operante». La Finanza». Sono state, altresì, controllatedella provincia di Belluno, senza rilevare rincari ingiustificati sui prezzi di articoli di prima necessità, quali mascherine e gel igienizzante per mani, prodotti,peraltro, a detta degli stessi esercenti, al momento di difficile reperibilità.