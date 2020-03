Coronavirus: fiori in ospedale, il regalo dei vivaisti rimasti senza clienti

BELLUNO - La bellezza allevia il dolore. In tempi in cui tutto è ridotto alla “pura necessità”, due fiorerie del territorio hanno regalato a piene mani fiori colorati. Sono l’azienda agricola Il Coccio di Visome e la fioreria Top Green di Feltre. La prima ha donato ai suoi concittadini 500 – 600 vasetti di primule, la seconda ha portato un carico di eleganti orchidee al personale del Santa Maria del Prato, come ringraziamento per il lavoro svolto in queste settimane. Storie che parlano di solidarietà e che riportano la mente a quella normalità che appare ancora molto lontana, quando sul fare della primavera ci si recava al vivaio per scegliere le piante con cui decorare terrazze e giardini.

IL COCCIO

L’iniziativa risale a domenica, quando non sapendo bene cosa fare delle centinaia di primule in serra, i proprietari dell’attività hanno deciso per un gesto gratuito capace di strappare un sorriso e far intenerire i cuori dei bellunesi. « La primula è un fiore stagionale, una volta fiorita dura quindici, venti giorni – spiega Michele Dal Farra -. Dal momento che dobbiamo restare chiusi fino al 25 marzo e forse oltre, abbiamo pensato a cosa fare di queste centinaia di vasi con le piantine e ci è venuto in mente di regalarli». Con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della fioreria, i proprietari hanno annunciato l’iniziativa e, nel giro di poche ore, hanno ottenuto un successo oltre le aspettative. «È sempre un dispiacere dover buttare le cose – hanno fatto sapere -, quando sono il frutto del tuo lavoro ti si stringe il cuore. Considerato che quando potremo riavviare l’attività le nostre primule saranno ormai sfiorite, abbiamo deciso di regalarle. Così abbiamo collocato un carrello nel nostro parcheggio. Chiunque si trovasse già a passare davanti alla nostra azienda può fermarsi e in autonomia prendersi qualche piantina. Speriamo così che questo nostro modestissimo gesto possa portare in qualche casa un po’ di colore e di allegria in questo momento tanto difficile». I carrelli sono stati portati all’esterno uno alla volta, per evitare assembramenti di persone: il primo è stato posizionato alle 11, a seguire tutti gli altri uno dopo l’altro. Alle 17 tutte e 600 le primule avevano trovato una nuova casa. La gioia delle persone per un gesto inatteso e gratuito è stata attaccata con post it al carrello e tra i fiori, da chi volendo ringraziare la fioreria ha lasciato un messaggio. «L’iniziativa ha avuto un riscontro enorme, ci hanno scritto in tantissimi per ringraziarci, ci fa piacere – prosegue Dal Farra -. Dopo domenica abbiamo rilanciato con una nuova iniziativa, chiedendo a tutti di ricambiare il dono ricevuto facendo a propria volta un bel gesto verso qualcuno, in modo da creare una catena di solidarietà».

TOP GREEN

La fioreria di Feltre, invece, ha pensato ai lavoratori dell’ospedale feltrino e ha portato loro un carico di orchidee e fiori di diverse varietà. «È stato un modo per ringraziare tutte queste persone – spiegano dal vivaio – perché tutti noi in questo momento abbiamo paura, ma loro sono in prima linea per noi, ci danno la disponibilità 24 ore su 24, sono indispensabili e per proteggerci e curarci mettono a rischio la loro salute». Il regalo è stato distribuito a medici, infermieri, addetti alle pulizie, oss e amministrativi.

Alessia Trentin