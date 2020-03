Edicola-market chiusa, mette banchetto con quotidiani "free" e offerta libera

Edicola volante a Colle Santa Lucia. Pur di continuare a offrire un servizio alla popolazione, in questo difficile momento, la famiglia Chizzali ieri ha allestito un tavolino dove ognuno, liberamente, poteva prendersi il quotidiano preferito. Posto di fronte alla storica attività commerciale, chiusa secondo le normative governative, l'improvvisato negozio offriva una vasta offerta di giornali: dai locali, agli sportivi, agli economici. Per accogliere l'euro e venti centesimi di costo era stato posizionato un salvadanaio a forma di maialino, perfetto simbolo del risparmio soprattutto tra i più piccoli. Un gesto di grande generosità, nei confronti della comunità, da parte dei fratelli Antonietta, Franca e Giancarlo che da tanti anni gestiscono l'attività di famiglia di albergo, bar, edicola e generi alimentari.

«Con i primi seri provvedimenti governativi - spiega Antonietta Chizzali - abbiamo tenuto aperto il bar qualche ora al mattino solo per la vendita dei giornali. È stata una piccola impresa perché tutti gli avventori chiedevano comunque, come da abitudine, il caffè o l'ombra. Richieste a cui noi dovevamo rispondere di no». A quel punto l'idea di trasferire la vendita giornali nella collegata bottega alimentare che invece ha il diritto di essere aperta tutto il giorno. Ma di domenica il negozio è chiuso e quindi, pur di non privare la popolazione dei quotidiani, ecco l'allestimento di un tavolino all'aperto basato, sinceramente, su una grande fiducia nei confronti del prossimo. «Ci era già capitato in qualche altra occasione di dar vita a un'iniziativa così - sottolinea Antonietta - e chi si è preso il giornale l'ha sempre onestamente pagato. Al massimo a saldare il debito c'è stato chi si è presentato l'indomani, dicendo che il giorno prima non aveva con sé della moneta». Una bella lezione di reciproca leale collaborazione.

R.G.