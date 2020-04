Altre due donne morte per covid-19: sale a 35 decessi il bilancio nel Bellunese

BELLUNO - Non si ferma la lunga catena di decessi causati dal coronavirus nel Bellunese. Il covid'19 miete altre due vittime, portando ad oggi, 7 aprile, il bilancio a 35 decessi.



«Nella serata del 6 aprile 2020 - conunicano dalla Usl 1 Dolomiti - una paziente COVID positiva di anni 82, ricoverata nella UO Pneumologia COVID Belluno (area media intensità) e residente in Ulss Dolomiti è deceduta. Nella mattinata del 7 aprile 2020 una paziente COVID positiva di anni 75, ricoverata nella area COVID Feltre e residente in Ulss Dolomiti è deceduta . Sono in corso gli accertamenti per stabile le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. La Direzione Generale porge le condoglianze alle famiglie».



Buone notizie invece sul fronte dei contagi con nessun nuovo positivo nella notte: restano a quota 518.