Focolaio di Covid all'Eurobrico: cinque nuovi casi e supermercato chiuso

FELTRE - Cinque nuovi casi di coronavirus nel bellunese. E un nuovo focolaio, scoperto dopo che due dipendenti dell'Eurobrico di Feltre, sono stati trovati positivi. È stato attivato, come da linee guida regionali, un contact tracing che ha portato all’esecuzione del tampone a 25 contatti dei due casi indicati. Il laboratorio ha reso noti i risultati di queste indagini attestando tre nuove positività: una correlata al primo caso e due al secondo. Da ciò deriverà l’esecuzione di nuovi accertamenti, con le decisioni conseguenti. L'Eurobrico è stato chiuso oggi e domani per procedere alla sanificazione.



«Si tratta di un piccolo focolaio epidemico atteso in questa fase che, seppur impegnativo, rientra nella dinamica della coda pandemica», spiega Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss Dolomiti. «Nessuno dei casi indicati presenta sintomatologia grave; per essi è stato disposto l'isolamento domiciliare. Per tutti gli altri contatti è stata attivata la quarantena». Ultimo aggiornamento: 20:27