BELLUNO - È arrivato anche a Cortina il Covid-19. Quello che tutti temevano è accaduto. Fortunatamente i due residenti ampezzani risultati positivi sono, al momento, asintomatici e sono in quarantena nella loro abitazione, come prevede la procedura. Ma non è l’unica notizia di ieri, giornata che tra l’altro vede un aumento dei contagi di quasi il 20% in provincia. Si è appreso che ci sono anche due 20enni ricoverati per coronavirus all’ospedale di Belluno. Nessuno è in terapia intensiva. Purtroppo però c’è anche il primo caso gravissimo: una persona ricoverata in Terapia intensiva per Covid-19, come riporta il bollettino di Azienda zero.

IL BOLLETTINO

Erano 78 dai dati di Azienda Zero, ieri sera alle 17, contagiati bellunesi, con un balzo in avanti, rispetto a venerdì, di 12 casi (erano 66). Di questi 15 sono ricoverati in area non critica (Malattie Infettive o le zone letti Covid-19 predisposta dall’Usl 1 Dolomiti) al San Martino di Belluno. Tra questi due ragazzi un 19enne pakistano arrivato in treno da Brescia una decina di giorni fa che si è rivolto al pronto soccorso, dove è stato scoperto che aveva il coronavirus. Poi un 20enne bellunese. Entrambi non desterebbero preoccupazioni. Gravissime invece le condizioni di un bellunese (no si conosce l’età o il sesso ndr) ricoverato da ieri in Rianimazione sempre a Belluno. Infine 6 contagiati sono in area non critica all’ospedale di Feltre. Il numero totale dei tamponi effettuati sui casi “sospetti”, al 14 marzo 2020, come spiega l’Usl 1 Dolomiti in una nota, sono 1.508. Ovvero, è stato sottoposto ai controlli quasi l’1% della popolazione della provincia. Le persone residenti in Usl 1 Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 14 marzo 2020 sono 453 (erano 392 il 13 marzo e 235 il 10 marzo scorso).

LA MAPPA

La novità di ieri sono i 2 casi di Cortina: abitanti probabilmente venuti a contatto con turisti, arrivati dalle prime zone rosse. Ieri però non è stato possibile avere la distribuzione dei casi comune per comune, in quanto sono dati che vengono tenuti riservati per non creare allarme tra la popolazione. Le “zone rosse” in provincia però restano Belluno e Feltre con quasi una decina di contagi. Colpito poi tutto il Feltrino: Pedavena con diversi casi, Quero Vas, Cesiomaggiore, Lamon, Santa Giustina, Seren del Grappa, Fonzaso, San Gregorio. In Agordino pochi casi per comune: La Valle, Gosaldo, San Tomaso, Taibon, Vallada, Voltago, Agordo, Alleghe e Colle Santa Lucia. Infine il caso di Borca di Cadore, Ponte nelle Alpi, Borgo Valbelluna.

GLI OSPEDALI

Intanto prosegue la riorganizzazione delle strutture ospedaliere per far fronte all’emergenza. Le tende per i triage dei casi sospetti saranno montate anche a Pieve di Cadore (ci sono già a Belluno, Agordo e Feltre). «In tutte le strutture dell’Usl 1 Dolomiti - spiegano dall’azienda sanitaria - è sospesa tutta l’attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria ad eccezione degli interventi indifferibili. Sono garantite le urgenze. È ridotta l’attività chirurgica programmata non urgente. Sospesa tutta l’attività di specialistica ambulatoriale a eccezione delle prestazioni prioritarizzate come U (urgenza) e B (10 giorni)».

Olivia Bonetti © RIPRODUZIONE RISERVATA