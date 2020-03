Coronavirus: controlli a tappeto sugli spostamenti, 43 denunciati

BELLUNO - Nell'ambito dei controlli per l'emergenza Coronavirus, nel bellunese le forze dell'ordine hanno denunciato 43 persone e i titolari di due esercizi commerciali perché non rispettavano i limiti imposti dall'ultimo Dpcm in materia. Complessivamente - secondo la prefettura di Belluno - sono state controllate, solo ieri, 832 persone e 1.725 esercizi commerciali.

