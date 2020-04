Blitz nel cantiere "illegale" che lavorava nonostante le chiusure: maxi-multa

BELLUNO - Continuavano a lavorare come se nulla fosse, in quel cantiere edilizio nel Bellunese, senza aver dato comunicazione alla Prefettura, facendo di fatto concorrenza sleale a tutte le altre aziende del settore, che erano ferme, come richiedono le regole anti-contagio. Sono stati stanati dalla Finanza e multati. Si tratta di una società costruttrice con sede legale a Padova. «Interrotta l’attività - spiegano dal comando provinciale della Guardia di Finanza - , al rappresentante legale della società è stato elevato verbale di accertamento e contestazione per violazione all’obbligo di sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali di cui all’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 10 aprile 2020, in relazione all’art. 1, comma 2, D.L. 19/2020, avendo così dimostrato non solo di non aver ottemperato alla normativa vigente ma di aver anche minato le attuali delicate basi della libera concorrenza e del mercato a discapito di tutti gli impresari edili che quotidianamente operano nel rispetto delle norme e della legalità».



Non è il solo risultato dei controlli di questa settimana. «Continua l’attività dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Belluno - si legge in una nota - volta alla prevenzione e tutela della salute pubblica, nell’alveo delle direttive emanate dalla locale Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed in ossequio alle Ordinanze emesse dal Questore di Belluno, finalizzate a concretizzare le misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Al riguardo, nel periodo dal 17 aprile scorso alla data odierna, sono state impiegate su strada 40 pattuglie nell’intero territorio provinciale, da sommare a 28 ulteriori pattuglie del Soccorso Alpino/S.A.G.F. - di Cortina d’Ampezzo e di Auronzo di Cadore presso i principali sentieri turistici di montagna delle dolomiti bellunesi. Nel medesimo periodo, sono stati effettuati complessivamente 466 controlli, sia nei confronti di persone fisiche che di esercizi commerciali, al fine di verificare il corretto adempimento delle disposizioni limitative contenute nei D.P.C.M. e D.L. attualmente in vigore, constatandone una generalizzata corretta attuazione da parte della popolazione controllata. Oltre alle precedenti segnalazioni inoltrate alla locale Autorità Giudiziaria, i Finanzieri del Comando Provinciale Belluno hanno elevato nell’ultima settimana 6 sanzioni amministrative ex art.4, comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, nei confronti di altrettanti cittadini che, senza alcun giustificato motivo ed in parte provenienti da altri Comuni della provincia, venivano ritrovati a “passeggio” ovvero a svolgere attività sportiva individuale senza nulla curarsi delle disposizioni limitative vigenti. Particolare attenzione è stata nuovamente rivolta dai Finanzieri ai flussi di cittadini verso le c.d. “seconde case” di proprietà. Prosegue, analogamente, il costante monitoraggio delle farmacie e parafarmacie della provincia bellunese, avendo effettuato nei confronti di queste ultime 37 controlli complessivi, dai quali nell’ultima settimana non sono emerse particolari irregolarità».







© RIPRODUZIONE RISERVATA