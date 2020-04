Fanno camping nei boschi con anfetamina e hashish: 4 ragazzi nei guai

BELLUNO - Festa a base di droga nel bosco dove bivaccavano: nei guai 4 giovani bellunesi. «A seguito attività di controllo del territorio - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - condotta dai carabinieri della stazione di Sedico, grazie anche all'mpiego dell'elicottero Ab 412 del 14° elinucleo carabinieri di Belluno, è stato possibile individuare un gruppo di ragazzi poco più che maggiorenni, tutti della provincia di Belluno, che bivaccavano da alcuni giorni in località Noal di Sedico (BL) circa 1 km all'interno del bosco rispetto il centro abitato, in un luogo difficilmente individuale per cui è stato necessario perlustrare tutto il tratto di boscaglia prima di poterli raggiungere».



«I 4 - concludono i militari - sono stati trovati anche in possesso di alcuni grammi di presunto stupefacente (anfetamina chiamata "Speed" e hashish), sono stati segnalati alla prefettura di Belluno per violazione ex art.75 DPR 309/90, inoltre sono stati sanzionati per violazione delle disposizioni volte al contenimento della pandemia da covid19 come da DPCM nazionale e ordinanze regionali e per aver acceso il fuoco con una sanzione amministrativa prevista dalla legge 353 del 21.11.2000 che prevede una sanzione di 2064€ cadauno»