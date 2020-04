La Finanaza arriva all'Usl, prosegue l'indagine della Procura sul contagio

BELLUNO - La Polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle ha acquisito documenti, atti e cartelle in direzione geneale della Usl 1 Dolomiti e nei due ospedali di Feltre e Belluno, nel'ambito dell'indagine conoscitiva aperta dalla Procura di Belluno sulla base degli articoli di stampa in cui sono riportati i decessi a catena che si sono verificati in qualcuna delle case di riposo della provincia.



Il blitz è avvenuto martedì e il procuratore Paolo Luca conferma che si sta indagando, ma nell'ambito di un fascicolo iscritto nel registro degli atti che non costituiscono una notizia reato. Insomma nessun esposto di parenti, o peratori, nessuna denuncia. Solo un accertamento «per ricostruire la linea del contagio e vedere se i comportamenti messi in atto dai responsabili sanitrari sono stati conformi alle indicazioni in materia di prevenzione». In questo contestosi cercherà di capire anche se sono stati rispettati tutti i protocolli e i criteri impartiti da regione e Gorverno e le misure di prevenzione previste. Non ci sono ipotesi di reato e nemmeno indagati. © RIPRODUZIONE RISERVATA