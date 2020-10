Positivi e in isolamento, vanno tutti i giorni per negozi: coniugi nei guai

COMELICO SUPERIORE - Se ne andavano in giro a fare shopping nei negozi, ma erano positivi. I carabinieri di Santo Stefano hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi residenti a Comelico Superiore per aver violato le leggi sanitarie (art. 260 del testo unico), che punisce chi non osserva un ordine «legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva». Un reato che prevede una pena congiunta dell'arresto «fino a 6 mesi».



I due, secondo quanto ricotruito dai militari, sono stati sorpresi fuori dalla propria abitazione dove avrebbero dovuto restare in isolamento in quanto positivi al Covid 19. I coniugi erano stati segnalati più volte a fare acquisti nei negozi del loro comune e in diversi controlli non sarebbero stati trovati a casa. Ultimo aggiornamento: 18:35