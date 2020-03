L'Istituto di Sanità: fazzoletti di carta e guanti vanno smaltiti nel secco

BELLUNO - Nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti domestici potenzialmente infetti da Covid 19 bisogna prestare particolare attenzione a fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina, mascherine e guanti monouso. Dopo la nota dell’Istituto Superiore di Sanità del 12 marzo scorso 2020, il Consiglio di Bacino “Dolomiti” ha diramato nelle scorse ore un vademecum con le opportune modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici sia per le persone risultate positive al contagio che per tutti gli altri cittadini.



LE PRESCRIZIONI Per chi è positivo al test del Coronavirus e per tutti coloro che sono posti in quarantena è stato predisposto un protocollo specifico che sarà comunicato direttamente agli interessati dal personale sanitario e di assistenza. È molto importante però che anche tutti gli altri cittadini, ovvero anche quelli non in quarantena, si attengano ad alcune semplici norme di igiene domestica. In particolare, i cittadini devono continuare nella loro usuale raccolta differenziata, ma con alcuni importanti accorgimenti. Infatti, in via cautelativa, l’Istituto Superiore di Sanità prescrive il conferimento nel “secco” anche di fazzoletti e carta assorbente da cucina, mascherine e guanti monouso. Il rifiuto “secco” dovrà essere confezionato utilizzando guanti monouso e in doppio sacchetto resistente, per evitare il rilascio di rifiuti in fase di raccolta e poi conferito al servizio di raccolta in uso nei vari comuni, secondo le consuete modalità.



LA PRIORITÀ «È assolutamente importante che tutti i cittadini si adeguino immediatamente a queste modalità di smaltimento per i materiali più a "rischio" di contagio" -sottolinea l'assessore al Servizio associato ecologico dell'Unione montana Feltrina Dario Scopel- Chiedo la collaborazione di tutti i Comuni dell'Unione nel diffondere in massimo grado ai cittadini le corrette modalità di gestione di questi rifiuti nello spirito di servizio che li vede anche in questi giorni complicati in prima linea nel garantire alla popolazione i servizi più adeguati».