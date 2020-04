Coronavirus Veneto, oggi 28 morti e 95 nuovi contagiati, gli ospedali "respirano"

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 del 10 aprile 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it.

Si registrano oggi 28 vittime: 9 persone sono morte nella notte e 19 durante il corso della giornata (dati aggiornati alle 17 di oggi), il totale dei decessi in Veneto dall'inizio della crisi è di 824. Salgono anche i casi positivi: 10.592 (+95), mentre sono 2.043 i negativizzati virologici (+238). In isolamento domiciliare ci sono 18.567 persone. I ricoverati sono 1726, di cui 1478 in area non critica (-43) e 248 in terapia intensiva (-10), in calo come si vede rispetto ai numeri di ieri. I dimessi salgono a 1595 (+99).

Le vittime di oggi

I decessi si sono registrati negli ospedali di: 4 a Santorso, 4 Villafranca, 4 Schiavonia, 3 Vicenza, 2 Treviso, 2 San Bonifacio, 2 all'Azienda Ospedale Università Padova, 1 Verona Borgo Trento, 1 Verona Borgo Roma, 1 Montebelluna, 1 Pederzoli Peschiera, 1 all'Ospedale di Conegliano, 1 all'Ospedale di Vittorio Veneto, 1 all'Ospedale Villa Salus-Mestre, 1 all'Ospedale di Rovigo, 1 all'Ospedale di Legnago. (-2 persone decedute presso ospedale di comunità di Marostica).

Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 17 del 10 aprile.

CLUSTER DEL VENETO del 10 aprile ore 17

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2585 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo'Euganeo), 397 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 11 contagiati attualmente positivi, 73 negativizzati virologici

Treviso 1421 contagiati attualmente positivi, 373 negativizzati virologici

Venezia 1221 contagiati attualmente positivi, 456 negativizzati virologici

Verona 2812 contagiati attualmente positivi, 227 negativizzati virologici

Vicenza 1524 contagiati attualmente positivi, 351 negativizzati virologici

Belluno 552 contagiati attualmente positivi, 66 negativizzati virologici

Rovigo 202 contagiati attualmente positivi, 58 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 186 contagiati attualmente positivi, 42 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 78 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

I RICOVERATI IN OSPEDALE di oggi 10 aprile 2020 ore 17

In area non critica sono 1478, sono invece 248 in terapia intensiva

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 103 in area non critica, 18 in terapia intensiva

Ospedale s. Antonio 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 106 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Camposampiero 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 44 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 1 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 68 in area non critica, 18 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 10 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 0 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 68 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 12 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 19 pazienti, 6 in terapia intensiva

Ospedale San Camillo di Treviso 44 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 27 in area non critica, 13 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 12 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 42 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 2 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 88 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Villa Salus Mestre 44 area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Rizzola 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 12 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 42 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 61 in area non critica, 21 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 132 in area non critica, 13 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 5 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 17 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 19 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 59 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 27 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 113 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 60 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 28 in area non critica, 25 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 75 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 40 in area non critica, 5 terapia intensiva

Ospedale Marzana 62 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Bussolengo 15 area non critica, 0 in terapia intensiva

