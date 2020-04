BELLUNO - Valentina Susana è Caposala nel reparto Malattie infettive al San Martino di Belluno. E in questo periodo di emergenza vuole anzitutto ringraziare «il gruppo di professionisti che coordino per la carica e il sostegno dimostrati in ogni momento». E in questo processo, Valentina Susana ha anche potuto apprezzare la collaborazione, la sinergia, la competenza e il contributo dei tanti attori: «Il personale infermieristico e di supporto di tutte le realtà Covid e non sia di Belluno che delle sedi periferiche, le Professioni Sanitarie, la Direzione, Direttori e Medici, Coordinatori Infermieristici, il servizio di prevenzione e protezione, il personale addetto alle pulizie, i tanti servizi coinvolti e tutti coloro che ci hanno supportato e dato coraggio ringraziandoci con messaggi e gesti di solidarietà».





Cosa e' cambiato dai primi giorni di emergenza? ha mai avuto paura?

«Imbattersi in un Nemico sconosciuto va oltre la paura, genera angoscia. L'emotività dei primi giorni è stata superata e via via sostituita, dalla urgente necessità di affrontare la realtà assistenziale, che si è rilevata particolarmente impegnativa. Quel nemico, che sembrava tanto lontano, ha varcato I nostri confini e, in tempi molto ristretti, ci siamo dovuti adeguare a questa nuova realtà che non ha precedenti. La grande fatica è stata quella di lavorare, per molte ore al giorno, per elaborare protocolli, definire percorsi, organizzare la logistica, trasferire, sdoppiare e accorpare reparti, addestrare il personale e pensare a tutte le strategie per poter affrontare al meglio la situazione di emergenza. Utile è stata la formazione fatta e l'esperienza maturata dalla Sars, con cui questa malattia condivide analoghe procedure, ma che, a differenza di questa pandemia, non è mai arrivata. Determinante è stato lo spirito di coesione, il sacrificio e l'alto senso di responsabilità dimostrato da tutto il gruppo del personale».



Indossare i dispositivi di protezione è particolarmente gravoso?

«Il lavoro nei reparti Covid è difficile sotto molti aspetti e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ci tutela, ma rende tutto più faticoso. Tute, camici, occhiali, visiera, mascherine, generano impaccio nei movimenti, aumento della sudorazione, appannamento degli occhiali. A questo si aggiunge lo stress generato dal timore di commettere errori, sia nella vestizione che nella svestizione, che potrebbero essere causa di contaminazione. Si sta vestiti per molte ore al giorno, ma al di là di questi scafandri continuiamo a svolgere il nostro lavoro con professionalità e dedizione. Ci muoviamo, con estrema attenzione, all'interno di percorsi sporchi separati da quelli puliti delimitati con nastro adesivo colorato. L'impegno e la determinazione di tutti per la prevenzione della diffusione del virus, sono encomiabili; l'igiene delle mani, la sanificazione dei locali, vengono esasperate e sono alla base del nostro agire».



Quanto e' difficile vivere a stretto contatto con i malati, quasi sempre anziani, che non possono nemmeno avere il supporto morale dei parenti?

«La solitudine è angosciante. L'isolamento è un elemento di grande frustrazione per i congiunti, in primis, ma anche per il personale sanitario. Mai ci eravamo trovati costretti a fare da barriera tra malati e parenti anche se per finalità tendenti a tutelare la salute di tutti. Il termine surreale, spesso usato per definire queste realtà, non è abusato. La separazione netta dai propri cari è difficile da gestire per Infermieri e OSS che lavorano in prima linea, che, oltre a prendersi cura dei pazienti, diventano un ponte tra essi e i familiari. Dietro gli scafandri, gli sguardi, piccoli gesti come una carezza, una stretta di mano, una parola di conforto, un cartello di buon compleanno hanno un grande significato e attenuano il vuoto e la sofferenza causati dalla lontananza dai propri cari. Ci è stata di grande aiuto la tecnologia: gli smarphone, hanno contribuito a ridurre le distanze portando conforto a pazienti e familiari. Il supporto psicologico, fornito da un apposito Servizio, per pazienti, parenti e operatori sanitari, è stato di grande aiuto per decomprimere gli elevati livelli di stress».

Cosa spera per il futuro?

«Spero che tutto il lavoro svolto, le misure di contenimento e la sensibilizzazione fatta portino a un miglioramento della situazione. Mi auguro inoltre che I valori morali di umanità, solidarietà e il forte senso di unione che questa pandemia ci ha permesso di riscoprire, siano un patrimonio acquisito da parte di tutti».

Un lavoro difficile e particolarmente duro quello che state svolgendo. Ci spieghi una sua giornata tipo.

«Un lavoro duro, confermo. Gestire una situazione sconosciuta è molto impegnativo. Si sommano fatica fisica dovuta alle tante ore trascorse in corsia, e fatica mentale per la gestione, senza pause, di una realtà fluida in continua e rapida evoluzione. In questo vortice si alternano momenti di studio, riflessione, condivisione, organizzazione della turnistica e della logistica. Un'altra grande responsabilità che avverto, continuamente, è la salvaguardia della salute degli operatori, che ci è stata garantita dalla disponibilità dei DPI, che monitoro quotidianamente. Il lavoro di squadra è l'aspetto fondamentale che coltiviamo ogni giorno. Il gruppo creato, è il frutto della somma di più fattori: flessibilità e accoglienza degli esperti, entusiasmo e motivazione dei nuovi il tutto condito da professionalità, umanità e coraggio; ingranaggi, che muovendosi, hanno permesso di affrontare al meglio questo cambiamento organizzativo radicale».

